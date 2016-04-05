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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:20

г. Гнезно (Польша)

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:41

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43

  juristkostya написав:
  Очкарик написав:не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании


Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение.
Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы.
В Африке начнуться или революции или голод.
Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем.
Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным.
Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 12 кві, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43

  vitaliian написав:https://vimeo.com/698633784

приятно смотреть.
а то только рашистов колонны везде маячат - навеивают грусть
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:45

  vitaliian написав:Зображення

Не зассал. (не путать с "не, зассал")
Петя принял бы. Ещё и "формулу" подписал бы. И "подякувал" бы
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