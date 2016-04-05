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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 748749750751>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:20

г. Гнезно (Польша)

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:41

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43

  juristkostya написав:
  Очкарик написав:не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании


Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение.
Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы.
В Африке начнуться или революции или голод.
Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем.
Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным.
Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 12 кві, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43

  vitaliian написав:https://vimeo.com/698633784

приятно смотреть.
а то только рашистов колонны везде маячат - навеивают грусть
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:07

  Хомякоид написав:
  juristkostya написав:
  Очкарик написав:не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании


Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение.
Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы.
В Африке начнуться или революции или голод.
Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем.
Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным.
Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.

Боже, какая дичь!
Возвращайся в Украину, заканчивай войну (победой), чтобы Германия и Африка не страдала от отсутствия олії.

Может пора на практике показать "как надо", а не давать теоретические советы и жаловаться на цену фритюра?
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:16

  Хомякоид написав:Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг
Ле Пен выступила против запрета поставок нефти и газа из России Кандидат в президенты Франции

Марин Ле Пен заявила, что в целом поддерживает санкции против России, но не в том случае, когда речь идет о поставках нефти и газа.

В интервью радиостанции France Inter она заявила, что не хочет, чтобы жители Франции страдали от последствий санкций в отношении российских энергоносителей.

Ле Пен, которая сразится за президентский пост с Эммануэлем Макроном во втором туре 24 апреля, ранее подверглась критике за симпатии и отсосы Владимиру Путину
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:25

  Вкладчик1234 написав:Петя принял бы. Ещё и "формулу" подписал бы. И "подякувал" бы
я считаю это неправильно, у каждого до войны были иллюзии и ошибки, много лжи лила роспропаганда.

Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым
https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Германия на нас не нападала, даёт нам оружие надо с уважением относиться к ним.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/ ... 33291.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 кві, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бєлгород - паніка та істерика, что-то гучно хлопнуло та запалало
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:32

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг
Ле Пен выступила против запрета поставок нефти и газа из России Кандидат в президенты Франции

Марин Ле Пен заявила, что в целом поддерживает санкции против России, но не в том случае, когда речь идет о поставках нефти и газа.

В интервью радиостанции France Inter она заявила, что не хочет, чтобы жители Франции страдали от последствий санкций в отношении российских энергоносителей.

Ле Пен, которая сразится за президентский пост с Эммануэлем Макроном во втором туре 24 апреля, ранее подверглась критике за симпатии и отсосы Владимиру Путину


Кому і скільки рф продала своїх енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу та кам’яного вугілля) у 2021 році розглянемо в цифрах:

Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;

Німеччина — 23,1 млрд доларів;

Італія — 15,8 млрд доларів;

Туреччина — 13,5 млрд,

Польща —4,6 млрд,

Південна Корея — 4,5 млрд,

США — 3,8 млрд доларів,

Білорусь — 3,3 млрд,

Франція — 2,8 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:32

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Петя принял бы. Ещё и "формулу" подписал бы. И "подякувал" бы
я считаю это неправильно, у каждого до войны были иллюзии и ошибки, много лжи лила роспропаганда.

Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым
https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Германия на нас не нападала, даёт нам оружие надо с уважением относиться к ним.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/ ... 33291.html


Тоже думаю что зря Зе собачиться с Щтайнмаером.
Хотя мы наверно не знаем и 5 % что знают в Администрации.
Хомякоид
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