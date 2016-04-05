Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании
Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение. Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы. В Африке начнуться или революции или голод. Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем. Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным. Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 12 кві, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании
Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение. Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы. В Африке начнуться или революции или голод. Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем. Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным. Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
Боже, какая дичь! Возвращайся в Украину, заканчивай войну (победой), чтобы Германия и Африка не страдала от отсутствия олії.
Может пора на практике показать "как надо", а не давать теоретические советы и жаловаться на цену фритюра?