Ukrainian написав:Кому і скільки рф продала своїх енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу та кам’яного вугілля) у 2021 році розглянемо в цифрах: Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів; Німеччина — 23,1 млрд доларів; Італія — 15,8 млрд доларів; Туреччина — 13,5 млрд, Польща —4,6 млрд, Південна Корея — 4,5 млрд, США — 3,8 млрд доларів, Білорусь — 3,3 млрд, Франція — 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі
Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО
edvardd написав:вчера видел в городе зелёный номер с буквой Z
А авточатике всерьез обсуждают, что делают с буквами на заднице машины: повернуть на 90°, снять вообще??
из-за клятых москалей-фашистов пришлось на телефоне поменять графический пароль в виде запрещенного символа, который был там год или два (так совпало - даже в мыслях не было что опаскудят обычную латинскую букву) - во избежание
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 12 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО
Скільки БТГ перемістив з українського фронту? Нуль ? То до чого пусті розмови.
vitaliian написав:Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО
Скільки БТГ перемістив з українського фронту? Нуль ? То до чого пусті розмови.
Скорее всего металалом тянут+ конвой,это не войска.