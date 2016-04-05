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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 749750751752>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:40

Константин Машовец ПОДРОБНО про положение на фронте, 12.04.2022
https://telegra.ph/Konstantin-Mashovec- ... 2022-04-12
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:45

  vitaliian написав:https://vimeo.com/698633784

Їдуть на навчання в Литву. Не в Україну, на жаль.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Кому і скільки рф продала своїх енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу та кам’яного вугілля) у 2021 році розглянемо в цифрах:
Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина — 23,1 млрд доларів;
Італія — 15,8 млрд доларів;
Туреччина — 13,5 млрд,
Польща —4,6 млрд,
Південна Корея — 4,5 млрд,
США — 3,8 млрд доларів,
Білорусь — 3,3 млрд,
Франція — 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:01

На території росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.
Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3455708-rosia-rozgortae-vijska-na-kordoni-z-finlandieu-pisla-zaav-pro-vstup-do-nato-zmi.html

У Путина щиза из-за НАТО, то НАТО боится его как черта.
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
Востаннє редагувалось r-tiger в Вів 12 кві, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:12

Вторую финскую хотят проиграть?

Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:26

  r-tiger написав:Вояк то не хватает на 2 фронта
можно без вояк, артой постучать

Юные саперы
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28

  Hotab написав:
  edvardd написав:вчера видел в городе зелёный номер с буквой Z


А авточатике всерьез обсуждают, что делают с буквами на заднице машины: повернуть на 90°, снять вообще??
Зображення


из-за клятых москалей-фашистов пришлось на телефоне поменять графический пароль в виде запрещенного символа, который был там год или два (так совпало - даже в мыслях не было что опаскудят обычную латинскую букву) - во избежание :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 12 кві, 2022 18:31, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28

  vitaliian написав:Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО

Скільки БТГ перемістив з українського фронту? Нуль ? То до чого пусті розмови.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:32

  Ukrainian написав:
  vitaliian написав:Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після заяв про вступ до НАТО На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією відмічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО

Скільки БТГ перемістив з українського фронту? Нуль ? То до чого пусті розмови.

Скорее всего металалом тянут+ конвой,это не войска.
AlexMotel
 
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  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/698633784

Їдуть на навчання в Литву. Не в Україну, на жаль.

Були чутки що в Польші на складах «зникли» 100 танків, може «знайдуться» в українському военторгу.
https://glavcom.ua/news/polski-zmi-ta-e ... 37580.html
Ukrainian
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