Хомякоид написав:Тоже думаю что зря Зе собачиться с Щтайнмаером. Хотя мы наверно не знаем и 5 % что знают в Администрации.
Ленд-ліз для України "по-німецьки" 1. Головна проблема танка Leopard 1A5 – калібр гармати усього 105 мм. Виходить щось на кшалт Т-62, який уже неможливо застосовувати для наступальних операцій в сучасній війни. 2. Скоріш за все, ми отримаємо БМП Marder в "базовій" комплектації, з усіма недоліками по ТТХ та технічному стану.Чи буде до цих бойових машин запас хоча б ПТРК Milan – також питання відкрите. Тому і тут слід очікувати, що в бойових порядках ЗСУ Marder використовуватимуться обмежено, аби "економити" трофейні новітні БМП-3 або ж інші сучасні бронемашини. 3. Озброєння Gepard – дві гармати калібру 35 мм, що здатні уражати цілі на дальності до 4 км та на висоті до 3 км. Ймовірно, цього буде мало для боротьби з фронтовою авіацією орків. 4. Але проблема ось в чому – навіть якщо угода відбудеться, поставка PzH 2000 відбуватиметься в 2024-2027 (і будемо сподіватись, що це буде час уже післявоєнної розбудови Збройних Сил України). https://defence-ua.com/army_and_war/len ... -6912.html
r-tiger написав:У Путина щиза из-за НАТО, то НАТО боится его как черта. Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
не только по НАТО , посмотрите визит двух крисс в космопорт. явно царь не настоящий, актер. актер с заготовками. Сзади за актером стоял "рабочий из сборочного цеха" , по стойке и руки сжати в кулаки, как нас учили в свое время военруки.
ЛАД написав:Hotab, не нервничайте. Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова. Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.
...... Арестович у нас тоже официальное лицо. Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".
Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.
Так он всё же открыто сказал о своей ошибке и признал её. Я стараюсь доверять официальным источникам. Конечно, в меру. Если не вижу явной лажи. Ну, или, например, когда это связано с секретными данными типа количеств уничтоженных войск, где для воюющей страны вполне допустимы и понятны некоторые искажения.
Возможно ли в данном случае проверить цифры уничтоженных кур, не знаю.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Скорее всего, законопроект так и останется проектом. Но осадочек неприятный останется.
Насколько читал, есть уже даже 2 законопроекта, но пока, вроде, в ВР даже не рассматривались. Может, до президента и не дойдёт. Хотя доля здравого смысла в этом есть - получается обычные мужчины от 18 до 60 не могут выехать из Украины, а те, у кого есть деньги или слишком много "хитрости", могут безнаказанно сбежать.