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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Тоже думаю что зря Зе собачиться с Щтайнмаером.
Хотя мы наверно не знаем и 5 % что знают в Администрации.

Ленд-ліз для України "по-німецьки"
1. Головна проблема танка Leopard 1A5 – калібр гармати усього 105 мм. Виходить щось на кшалт Т-62, який уже неможливо застосовувати для наступальних операцій в сучасній війни.
2. Скоріш за все, ми отримаємо БМП Marder в "базовій" комплектації, з усіма недоліками по ТТХ та технічному стану.Чи буде до цих бойових машин запас хоча б ПТРК Milan – також питання відкрите. Тому і тут слід очікувати, що в бойових порядках ЗСУ Marder використовуватимуться обмежено, аби "економити" трофейні новітні БМП-3 або ж інші сучасні бронемашини.
3. Озброєння Gepard – дві гармати калібру 35 мм, що здатні уражати цілі на дальності до 4 км та на висоті до 3 км. Ймовірно, цього буде мало для боротьби з фронтовою авіацією орків.
4. Але проблема ось в чому – навіть якщо угода відбудеться, поставка PzH 2000 відбуватиметься в 2024-2027 (і будемо сподіватись, що це буде час уже післявоєнної розбудови Збройних Сил України).
https://defence-ua.com/army_and_war/len ... -6912.html

Поки що рашка «постачає» Україні більше і новішої важкої зброі (трофеної) Україні ніж Німеччина чи мабуть усі союзники разом.
Хороший список що отримала Україна і від кого.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html

Хто знайде німецький чи французький прапорець? Немає їх там. Бо вони Україні нічого не дали.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 12 кві, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:02

  Ukrainian написав:Кому і скільки рф продала своїх енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу та кам’яного вугілля) у 2021 році розглянемо в цифрах:
США — 3,8 млрд доларів,

Про Європу усе розумію, цього ніколи не розумів.
Нестача власних? Нема більш близьких постачальників? Чи просто політика типу "торгівля - запорука миру"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:07


Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 12 кві, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:У Путина щиза из-за НАТО, то НАТО боится его как черта.
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.

не только по НАТО , посмотрите визит двух крисс в космопорт.
явно царь не настоящий, актер.
актер с заготовками.
Сзади за актером стоял "рабочий из сборочного цеха" , по стойке и руки сжати в кулаки, как нас учили в свое время военруки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:25

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:Кому і скільки рф продала своїх енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу та кам’яного вугілля) у 2021 році розглянемо в цифрах:
США — 3,8 млрд доларів,

Про Європу усе розумію, цього ніколи не розумів.
Нестача власних? Нема більш близьких постачальників? Чи просто політика типу "торгівля - запорука миру"?

Диверсификация=энергетическая безопасность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab, не нервничайте.
Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова.
Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.

......
Арестович у нас тоже официальное лицо.
Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".

Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.

Так он всё же открыто сказал о своей ошибке и признал её.
Я стараюсь доверять официальным источникам. Конечно, в меру. :) Если не вижу явной лажи. Ну, или, например, когда это связано с секретными данными типа количеств уничтоженных войск, где для воюющей страны вполне допустимы и понятны некоторые искажения.

Возможно ли в данном случае проверить цифры уничтоженных кур, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:49

  Starikan написав:
  GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения

Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.
Скорее всего, законопроект так и останется проектом. Но осадочек неприятный останется.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:03

  M-Audio написав:
  Starikan написав:
  GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения

Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.
Скорее всего, законопроект так и останется проектом. Но осадочек неприятный останется.

Насколько читал, есть уже даже 2 законопроекта, но пока, вроде, в ВР даже не рассматривались. Может, до президента и не дойдёт.
Хотя доля здравого смысла в этом есть - получается обычные мужчины от 18 до 60 не могут выехать из Украины, а те, у кого есть деньги или слишком много "хитрости", могут безнаказанно сбежать.
ЛАД
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  #<1 ... 749750751752
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