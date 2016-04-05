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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:25

juristkostya
По-моему, Вы просили пример с каналов, не участвующих (не допущенных?) в марафоне.
https://espreso.tv/vkusiti-zaluzhnogo-yak-balakuchi-golovi-opu-namagayutsya-vtyagnuti-armiyu-u-politichni-igrishcha - это, правда не с ТВ, а с интернета, не знаю, было ли что-то в эфире - не смотрю.
Судите сами, насколько хороша такая публикация, мне не понравилось.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:33

  GALeon написав:Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.

Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.

Зображення

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал Зеленский.

Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.



https://www.unian.net/politics/medvedch ... an_channel

Гарна робота

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:00

  GALeon написав:Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.

Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.

Зображення

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал Зеленский.

Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.



https://www.unian.net/politics/medvedch ... an_channel

не поняв - людину, що з передка зняли?

може він там поруч з Успіхов гармати заряжав? ніт?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:ніт?

Олбанец?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:13

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:ніт?

Олбанец?

східняковець - з бамбасу! вивчаю галицьку мову наразі... тащусі!!!
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  change_pm написав:людину, що з передка зняли

Поймали в женском платье, и переодели в "что было".
ИМХО.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:20

  Hotab написав:
  change_pm написав:людину, що з передка зняли

Поймали в женском платье, и переодели в "что было".
ИМХО.

тоді це позір... хоча може він преться...

пісі. у мене до того чьорта лічніє претензії по Стусу і книжчі, яку він банив!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:30

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва в етері Еспресо TV:
: "... він стоїть разом з Лукашенком. Якщо не слухати слова, бо слова абсурдні, а дивитися просто за поведінкою, жестикуляцією, мімікою і мовою тіла, що називається, то він знизує постійно плечима, він постійно розводить руками, він постійно переминається з ноги на ногу. Тобто психіка його говорить про те, що він, звичайно, сам не вірить в те, що говорить. І він відчуває себе дуже невпевнено, йому страшно, він фізично боїться за свою долю та за своє життя. Він дуже невпевнений, і це означає, що він на грані психологічної поразки".

Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 12 кві, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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