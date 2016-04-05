Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:25
juristkostya
По-моему, Вы просили пример с каналов, не участвующих (не допущенных?) в марафоне.
https://espreso.tv/vkusiti-zaluzhnogo-yak-balakuchi-golovi-opu-namagayutsya-vtyagnuti-armiyu-u-politichni-igrishcha
- это, правда не с ТВ, а с интернета, не знаю, было ли что-то в эфире - не смотрю.
Судите сами, насколько хороша такая публикация, мне не понравилось.
ЛАД
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:33
GALeon написав:
Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.
Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал Зеленский.
Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.
https://www.unian.net/politics/medvedch ... an_channel
Гарна робота
Мизантрóп
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:00
GALeon написав:
Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.
Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал Зеленский.
Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.
https://www.unian.net/politics/medvedch ... an_channel
не поняв - людину, що з передка зняли?
може він там поруч з Успіхов гармати заряжав? ніт?
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:10
change_pm написав:
ніт?
Олбанец?
Ukrainian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:13
Ukrainian написав: change_pm написав:
ніт?
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східняковець - з бамбасу! вивчаю галицьку мову наразі... тащусі!!!
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:13
change_pm написав:
людину, що з передка зняли
Поймали в женском платье, и переодели в "что было".
ИМХО.
Hotab
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:20
Hotab написав: change_pm написав:
людину, що з передка зняли
Поймали в женском платье, и переодели в "что было".
ИМХО.
тоді це позір... хоча може він преться...
пісі. у мене до того чьорта лічніє претензії по Стусу і книжчі, яку він банив!
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:30
Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва в етері Еспресо TV:
: "... він стоїть разом з Лукашенком. Якщо не слухати слова, бо слова абсурдні, а дивитися просто за поведінкою, жестикуляцією, мімікою і мовою тіла, що називається, то він знизує постійно плечима, він постійно розводить руками, він постійно переминається з ноги на ногу. Тобто психіка його говорить про те, що він, звичайно, сам не вірить в те, що говорить. І він відчуває себе дуже невпевнено, йому страшно, він фізично боїться за свою долю та за своє життя. Він дуже невпевнений, і це означає, що він на грані психологічної поразки".
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flysoulfly
в Вів 12 кві, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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