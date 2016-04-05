нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки",
якщо ще й мером не виберуть.
ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:12
нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки",
якщо ще й мером не виберуть.
ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:16
В Германии канцлер важнее президента, можно себе позволить на примере президента продемонстрировать принципиальность.
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:31
Х.З. Мне лично новость не понравилась.
В Германии идут сильные дебаты что-бы остановить покупку всех энергоресурсов у орды.
Даже несмотря на остановку части экономики.
Также многие выступают что-бы дать немедленно немецкие танки.
Предлагают создать тренировочные лагеря в Польше что-бы быстро переучить украинских танкистов на немецкий Леопард.
А тут противники скажут, зачем стараемся, они даже нашего президента не хотят принимать.
Германия впервые в истории нарушила нейтралитет ради Украины в части поставок оружия. конечно хочеться всего и сразу, но можно прийти к сказке про рыбака и рыбку.
Нам еще к тому же в Евросоюз вступать нужно быстро. Германия это самый важный голос в этом вопросе.
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:41
Пох на нього
По ссилці глянь що німці Україні з важкого озброєння до цього часу нікуя не дали/продали.
Нафту купують в рашки як купували.
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:10
WASHINGTON, April 12 (Reuters) - U.S. President Joe Biden's administration is expected to announce as soon as Wednesday another $750 million in military assistance for Ukraine for its fight against Russian forces, two U.S. officials familiar with the matter told Reuters.
Америка надасть чергову порцію допомоги на 750 млн дол.
А німці? Болт від танка
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