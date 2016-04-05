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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:12

  UA написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1513960208195854347

Предлагаю привезти медведчука в центр Харькова или Чернигова и отпустит?

нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки",
якщо ще й мером не виберуть.

ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:16

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Петя принял бы. Ещё и "формулу" подписал бы. И "подякувал" бы
я считаю это неправильно, у каждого до войны были иллюзии и ошибки, много лжи лила роспропаганда.

Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым
https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Германия на нас не нападала, даёт нам оружие надо с уважением относиться к ним.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/ ... 33291.html


Тоже думаю что зря Зе собачиться с Щтайнмаером.
Хотя мы наверно не знаем и 5 % что знают в Администрации.

В Германии канцлер важнее президента, можно себе позволить на примере президента продемонстрировать принципиальность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:31

  ЛАД написав:В Германии канцлер важнее президента, можно себе позволить на примере президента продемонстрировать принципиальность.


Х.З. Мне лично новость не понравилась.
В Германии идут сильные дебаты что-бы остановить покупку всех энергоресурсов у орды.
Даже несмотря на остановку части экономики.
Также многие выступают что-бы дать немедленно немецкие танки.
Предлагают создать тренировочные лагеря в Польше что-бы быстро переучить украинских танкистов на немецкий Леопард.
А тут противники скажут, зачем стараемся, они даже нашего президента не хотят принимать.
Германия впервые в истории нарушила нейтралитет ради Украины в части поставок оружия. конечно хочеться всего и сразу, но можно прийти к сказке про рыбака и рыбку.
Нам еще к тому же в Евросоюз вступать нужно быстро. Германия это самый важный голос в этом вопросе.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:34


Со Штайнмайером - полнейшая дипломатическая глупость.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:41

  Schmit написав:
Со Штайнмайером - полнейшая дипломатическая глупость.

Пох на нього
По ссилці глянь що німці Україні з важкого озброєння до цього часу нікуя не дали/продали.

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html

Нафту купують в рашки як купували.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:10

WASHINGTON, April 12 (Reuters) - U.S. President Joe Biden's administration is expected to announce as soon as Wednesday another $750 million in military assistance for Ukraine for its fight against Russian forces, two U.S. officials familiar with the matter told Reuters.

Америка надасть чергову порцію допомоги на 750 млн дол.

А німці? Болт від танка
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