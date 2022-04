Додано: Вів 12 кві, 2022 23:10

WASHINGTON, April 12 (Reuters) - U.S. President Joe Biden's administration is expected to announce as soon as Wednesday another $750 million in military assistance for Ukraine for its fight against Russian forces, two U.S. officials familiar with the matter told Reuters.



Америка надасть чергову порцію допомоги на 750 млн дол.



А німці? Болт від танка