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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:54

Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:58

  Хомякоид написав:..........
Х.З. Мне лично новость не понравилась.
..........

Мне тоже не очень. Мне кажется, решение ошибочное, но. как Вы написали, Х.З. :)
Возможно, есть какие-то подводные течения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:03

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:juristkostya
По-моему, Вы просили пример с каналов, не участвующих (не допущенных?) в марафоне.
https://espreso.tv/vkusiti-zaluzhnogo-yak-balakuchi-golovi-opu-namagayutsya-vtyagnuti-armiyu-u-politichni-igrishcha - это, правда не с ТВ, а с интернета, не знаю, было ли что-то в эфире - не смотрю.
Судите сами, насколько хороша такая публикация, мне не понравилось.
да, не комильфо.
Но это 11.04.
Отключение было неделю назад.

Ну так я же не следил за их публикациями. Это сегодня попалось чисто случайно. Думаю, были и раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:13

И ещё.
Как ваше мнение об этом:
Мэр Херсона рассказал, что может стимулировать создание так называемой "ХНР"

Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.

По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство.
"И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР".
..........
Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.

Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.

https://www.unian.net/war/mer-hersona-rasskazal-chto-mozhet-stimulirovat-sozdanie-tak-nazyvaemoy-hnr-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11783610.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:24

  flysoulfly написав:
  UA написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1513960208195854347

Предлагаю привезти медведчука в центр Харькова или Чернигова и отпустит?

нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки",
якщо ще й мером не виберуть.

ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".

А, может, Вы не будете катить бочку на Харьков?
У нас уже где-то 2 тыс. разрушенных домов, только что в окно видел очередной пожар.
Не знаю, где Вы находитесь, но похоже, в каком-то тихом и тёплом местечке. Так, может, и помолчите тихонько?

P.s. Господа модераторы, у вас нет впечатления, что данный ник занимается "разжиганием ..."? И, вообще говоря, не впервые. Правда, тихонько, исподтишка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:38

  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро.
Рису також не є в наявності в усіх магазинах.
Все інше +- на довоєному рівні.

молоко, картоха и хлеб добавили в цене процентов 3-5 за пару месяцев
antey1969
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