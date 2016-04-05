Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
Мэр Херсона рассказал, что может стимулировать создание так называемой "ХНР"
Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.
По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство. "И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР". .......... Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.
Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.
UA написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1513960208195854347
Предлагаю привезти медведчука в центр Харькова или Чернигова и отпустит?
нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки", якщо ще й мером не виберуть.
ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".
А, может, Вы не будете катить бочку на Харьков? У нас уже где-то 2 тыс. разрушенных домов, только что в окно видел очередной пожар. Не знаю, где Вы находитесь, но похоже, в каком-то тихом и тёплом местечке. Так, может, и помолчите тихонько?
P.s. Господа модераторы, у вас нет впечатления, что данный ник занимается "разжиганием ..."? И, вообще говоря, не впервые. Правда, тихонько, исподтишка.
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро. Рису також не є в наявності в усіх магазинах. Все інше +- на довоєному рівні.
молоко, картоха и хлеб добавили в цене процентов 3-5 за пару месяцев