Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
Мэр Херсона рассказал, что может стимулировать создание так называемой "ХНР"
Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.
По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство. "И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР". .......... Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.
Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.
UA написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1513960208195854347
Предлагаю привезти медведчука в центр Харькова или Чернигова и отпустит?
нажаль, й зараз в Харкові скоріш його "возьмут на поруки", якщо ще й мером не виберуть.
ЖОДЕН добкін в країні ж не розстріляний, хоча треба було почінати вже після "Сєвєродонецкого съезда 2004".
А, может, Вы не будете катить бочку на Харьков? У нас уже где-то 2 тыс. разрушенных домов, только что в окно видел очередной пожар. Не знаю, где Вы находитесь, но похоже, в каком-то тихом и тёплом местечке. Так, может, и помолчите тихонько?
P.s. Господа модераторы, у вас нет впечатления, что данный ник занимается "разжиганием ..."? И, вообще говоря, не впервые. Правда, тихонько, исподтишка.
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро. Рису також не є в наявності в усіх магазинах. Все інше +- на довоєному рівні.
молоко, картоха и хлеб добавили в цене процентов 3-5 за пару месяцев
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
Вкладчик1234 написав:............ "Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.
Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?
juristkostya Сообщение Добавлено: Вт 12 апр, 2022 15:39
Очкарик писал(а): не варто флеймити на тему олії
Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании
Вопрос даже не в голоде в Африке. Своя рубашка ближе к телу. Ле Пен прямо говорит: "Украину поддерживаю. Но не в ущерб французам". Надо, чтобы бюргеры сказали то же самое? А рост цен в Германии вполне может привести к такому. Мне знакомые в Германии говорили, что люди, которые пустили к себе в дома/квартиры наших беженцев уже говорят: "Да, мы их приютили, но думали, что это ненадолго. А теперь что? Сколько они будут у нас жить?" А в Германии наших беженцев уже под 400 тыс.