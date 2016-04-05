Мэр Херсона рассказал, что может стимулировать создание так называемой "ХНР"



Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.



По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство.

"И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР".

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Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.



Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.