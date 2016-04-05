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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:58

  Хомякоид написав:..........
Х.З. Мне лично новость не понравилась.
..........

Мне тоже не очень. Мне кажется, решение ошибочное, но. как Вы написали, Х.З. :)
Возможно, есть какие-то подводные течения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:03

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:juristkostya
По-моему, Вы просили пример с каналов, не участвующих (не допущенных?) в марафоне.
https://espreso.tv/vkusiti-zaluzhnogo-yak-balakuchi-golovi-opu-namagayutsya-vtyagnuti-armiyu-u-politichni-igrishcha - это, правда не с ТВ, а с интернета, не знаю, было ли что-то в эфире - не смотрю.
Судите сами, насколько хороша такая публикация, мне не понравилось.
да, не комильфо.
Но это 11.04.
Отключение было неделю назад.

Ну так я же не следил за их публикациями. Это сегодня попалось чисто случайно. Думаю, были и раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:13

И ещё.
Как ваше мнение об этом:
Мэр Херсона рассказал, что может стимулировать создание так называемой "ХНР"

Он утверждает, что казначейство не пропускает платежи для коммунальных предприятий, из-за чего обеспечить жизнедеятельность города очень сложно.

По словам Колыхаева, для обеспечения жизнедеятельности города необходимо поступление платежей через казначейство.
"И не имеет значения – оккупирована это территория или нет, идут боевые действия или завершились. Держать Херсон голыми руками очень сложно... Если не будет жизни в городе, то это путь к скорейшему решению вопроса по "ХНР".
..........
Он отметил, что в городе очень много жителей с проукраинской позицией, о которой они заявляли на митингах, но таких людей становится все меньше. По его информации, это связано с тем, что часть людей уезжает, а вторая причина – сильное давление со стороны ФСБ на активистов.

Колыхаев добавил, что жители выезжают из оккупированного города в сторону Николаева и аннексированного Крыма.

https://www.unian.net/war/mer-hersona-rasskazal-chto-mozhet-stimulirovat-sozdanie-tak-nazyvaemoy-hnr-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11783610.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:38

  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро.
Рису також не є в наявності в усіх магазинах.
Все інше +- на довоєному рівні.

молоко, картоха и хлеб добавили в цене процентов 3-5 за пару месяцев
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 00:41

  ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...

та да, тоже считаю, что слишком мягко.
Штрафбат для них не вариант - побегут сразу же сдаваться. Вывести за бруствер было бы в самый раз, и другим подобным в назидание.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:03

  Вкладчик1234 написав:............
"Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.

Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?

juristkostya
Сообщение Добавлено: Вт 12 апр, 2022 15:39
Очкарик писал(а):
не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании

Вопрос даже не в голоде в Африке.
Своя рубашка ближе к телу. :)
Ле Пен прямо говорит: "Украину поддерживаю. Но не в ущерб французам".
Надо, чтобы бюргеры сказали то же самое? А рост цен в Германии вполне может привести к такому.
Мне знакомые в Германии говорили, что люди, которые пустили к себе в дома/квартиры наших беженцев уже говорят: "Да, мы их приютили, но думали, что это ненадолго. А теперь что? Сколько они будут у нас жить?"
А в Германии наших беженцев уже под 400 тыс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:07

  antey1969 написав:......
та да, тоже считаю, что слишком мягко.
Штрафбат для них не вариант - побегут сразу же сдаваться. Вывести за бруствер было бы в самый раз, и другим подобным в назидание.

Ваш аккаунт не взломали? Вы обычно более уравновешены.

А Вы уверены, что какой-нибудь Ваш "друг" завтра не внесёт в такой список лично Вас?
Не помните такое явление в истории СССР как "тройки"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Страна контрастов.
Кто-то бьется в окруженном Мариуполе месяц, кто-то ворует милионнами конфискованный москальский товар
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:00

  Хомякоид написав:Страна контрастов.
Кто-то бьется в окруженном Мариуполе месяц, кто-то ворует милионнами конфискованный москальский товар

Наше общество очень толерантно к коррупции. Сейчас Вас обвинят в разжигании итд. будут говорить "после войны разберемся..."
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:08

  ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...

Перелік має право на існування хоча б для того щоб ці люди раптом не виникали на якихось посадах, не маячили в переговорних і контактних групах, в якості лідерів думок чи представників громадських релігійних чи ще якихось організацій. Разом з тим війна не привід не проводити активне слідство, збір доказів, а далі арешт і суд. Вся правова процедура повинна бути дотримана. Правда питання "а судді хто" нікуди не ділось. Власне "миротворець" веде цю роботу вже купу років, навіщо дублювати, хз
kotyk222
 
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