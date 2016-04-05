Вкладчик1234 написав:............ "Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.
Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?
juristkostya Сообщение Добавлено: Вт 12 апр, 2022 15:39
Очкарик писал(а): не варто флеймити на тему олії
Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании
Вопрос даже не в голоде в Африке. Своя рубашка ближе к телу.
Так ближе некуда: беженцы не в Антарктиду ж ломятся.
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав. Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов. А что вы думаете по поводу этого: [quote]Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.
Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.
Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.
Я список даже не открывал и не смотрел. Сильно подозреваю, что я из того списка практически ни одной фамилии не узнаю. Меня смущает сам факт.[/quote]Мені більшість теж невідома, але ті кілька, що відомі - цілком заслуговують в ньому бути