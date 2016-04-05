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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 754755756757758>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жена главы российского МИДа устроила скандал после того, как ЦРУ обнаружило ещё пять неизвестных ранее дочерей Лаврова, подпадающих под санкции.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:27

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:............
"Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.

Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?

juristkostya
Сообщение Добавлено: Вт 12 апр, 2022 15:39
Очкарик писал(а):
не варто флеймити на тему олії

Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн?
Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании

Вопрос даже не в голоде в Африке.
Своя рубашка ближе к телу. :)

Так ближе некуда: беженцы
не в Антарктиду ж ломятся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...
І щодо кого з цього списку ви переживаєте?

Х.з, лично мне эти 11 фамилий вообще ни о чем не говорят.
Но сам факт появления списка "предателей" от некой общественной организации не может не напрягать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:35

  Faceless написав:
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...
І щодо кого з цього списку ви переживаєте?

Я список даже не открывал и не смотрел. Сильно подозреваю, что я из того списка практически ни одной фамилии не узнаю. Меня смущает сам факт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:48

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:............
"Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.

Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?

.............
Вопрос даже не в голоде в Африке.
Своя рубашка ближе к телу. :)

Так ближе некуда: беженцы
не в Антарктиду ж ломятся.

Свою рубашку я имел ввиду нашу. :)
Может привести к уменьшению поддержки нас Западом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:43

пазітіф!!!

Жить в Украине будет модно, мы будем в топ-10 по влиянию — Милованов

https://tsn.ua/ru/ato/zhit-v-ukraine-bu ... 35753.html
ми ж пам"ятаєм того Мілованова?!
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Интересный вопрос к защитникам прав.
Тут много возмущались ограничением эфира для некоторых ТВ-каналов.
А что вы думаете по поводу этого:
[quote]Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" обнародовали список из первых ста человек, которые признаны предателями Родины. В частности, туда вошли 13 человек из сферы медиа.

Список обнародован на официальной странице Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook.

Сообщается, что в список попадают политики, судьи, юристы и медийщики, которые, по данным правоохранительных органов, являются коллаборантами.

https://www.unian.net/lite/stars/nacsovet-vnes-marchenko-egorovu-i-eshche-11-mediyshchikov-v-reestr-gospredateley-11783631.html
Я очень уважаю наши правоохранительные органы, но это всё же не суд. Это, правда, и не уголовное наказание, но объявить человека предателем в военное время...
І щодо кого з цього списку ви переживаєте?

Я список даже не открывал и не смотрел. Сильно подозреваю, что я из того списка практически ни одной фамилии не узнаю. Меня смущает сам факт.[/quote]Мені більшість теж невідома, але ті кілька, що відомі - цілком заслуговують в ньому бути
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:23

  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Я список даже не открывал и не смотрел. Сильно подозреваю, что я из того списка практически ни одной фамилии не узнаю. Меня смущает сам факт.
Мені більшість теж невідома, але ті кілька, що відомі - цілком заслуговують в ньому бути

Ещё раз.
Я не о конкретных фамилиях.
Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем.
Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства.
Это прерогатива суда и только суда.
Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".

P.s. И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 кві, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:26

  ЛАД написав:Ещё раз.
Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем.
Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства.
Это прерогатива суда и только суда.
Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".

ну да, ну да
Как выкинули 3 телеканала из сетки вещания - так от тебя бурный одобрям-с
А как обьявили кого-то предателями - так ты заговорил о суде

Ничё не жмёт ? :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:38


про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України :

https://espreso.tv/deputat-miskradi-mar ... st-ukraini

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