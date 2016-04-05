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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 755756757758>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Ещё раз.
Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем.
Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства.
Это прерогатива суда и только суда.
Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".

ну да, ну да
Как выкинули 3 телеканала из сетки вещания - так от тебя бурный одобрям-с
А как обьявили кого-то предателями - так ты заговорил о суде

Ничё не жмёт ? :)

Абсолютно.
Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире.
Но, главное, это не представляет угрозы никому лично.
А "расстрельные списки" это нечто другое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:49

  flysoulfly написав:
про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України :

https://espreso.tv/deputat-miskradi-mar ... st-ukraini


А причём тут петиция?
Пусть подаёт в суд и докажет, что "саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу".
Причём с конкретными фамилиями, а не просто "членів партії".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:50

  ЛАД написав:[
Абсолютно.
Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире.
Но, главное, это не представляет угрозы никому лично.
А "расстрельные списки" это нечто другое.

Кстати, смотрел в списках фигурирует Снежана Егорова. Редкостный почитатель путина, которую даже своя родная дочь на х.й послала.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:50

  ЛАД написав:Абсолютно.
Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире.
Но, главное, это не представляет угрозы никому лично.
А "расстрельные списки" это нечто другое.

Классическое "ну это же другое" :D

Я даже стесняюсь спросить кого из списка уже расстреляли ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:04

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Мені більшість теж невідома, але ті кілька, що відомі - цілком заслуговують в ньому бути

Ещё раз.
Я не о конкретных фамилиях.
Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем.
Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства.
Это прерогатива суда и только суда.
Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".

P.s. И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.

У воєнний час багато чого відрізняється від мирного. Зокрема, й толерантне розтирання шмарклів типу судової тяганини щодо давно відомих проросійських пропагандистів.
І не треба тут зайвої гіперболізації про "тройки". Їх не засудили, не вислали, не стратили, навіть не відправили в табори чи примусові роботи. Просто назвали речі своїми іменами в часи, коли за їхні "подвиги" їх могли б цілком легально пристрелити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:13

Нічого особистого, тільки бізнес...((

13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. :shock:
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/

Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших? :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:18

  change_pm написав:
Жить в Украине будет модно, мы будем в топ-10 по влиянию — Милованов

https://tsn.ua/ru/ato/zhit-v-ukraine-bu ... 35753.html
ми ж пам"ятаєм того Мілованова?!


Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то:
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:23

  fler написав:
  change_pm написав:
Жить в Украине будет модно, мы будем в топ-10 по влиянию — Милованов

https://tsn.ua/ru/ato/zhit-v-ukraine-bu ... 35753.html
ми ж пам"ятаєм того Мілованова?!


Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то:
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.

Не разгоняйте зраду, всё дадут, война разделилась на "до Бучи и после", (почему то Мариуполь их не впечатлил),

Запад увидел Бучу и вкурил что дать любое оружие в нужном количестве дешевле, чем допустить Бучу-2 на своих территориях.

После чего погнали один за другим президенты и премьеры к Зеленскому на поклон. И Макарон кстати тоже собирается. Быть большим другом Украины и помогать оружием стало престижно. Без этого выборы не выиграть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:31

  pesikot написав:Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное

Скорее всего, не из Екатеринбурга и Красноярска (хотя и там может быть весело), а из области и края, а там... бывают именно "гребеня".
ЛАД
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