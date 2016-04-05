ЛАД написав:Ещё раз. Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем. Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства. Это прерогатива суда и только суда. Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".
ну да, ну да Как выкинули 3 телеканала из сетки вещания - так от тебя бурный одобрям-с А как обьявили кого-то предателями - так ты заговорил о суде
Ничё не жмёт ?
Абсолютно. Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире. Но, главное, это не представляет угрозы никому лично. А "расстрельные списки" это нечто другое.
А причём тут петиция? Пусть подаёт в суд и докажет, что "саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу". Причём с конкретными фамилиями, а не просто "членів партії".
ЛАД написав:[ Абсолютно. Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире. Но, главное, это не представляет угрозы никому лично. А "расстрельные списки" это нечто другое.
Кстати, смотрел в списках фигурирует Снежана Егорова. Редкостный почитатель путина, которую даже своя родная дочь на х.й послала.
ЛАД написав:Абсолютно. Эти каналы не закрыли. В кабеле их показывают. В инете не искал, но, видимо, тоже. Тут рассказывали, каким образом особо желающие могут их смотреть и в эфире. Но, главное, это не представляет угрозы никому лично. А "расстрельные списки" это нечто другое.
Классическое "ну это же другое"
Я даже стесняюсь спросить кого из списка уже расстреляли ?
Faceless написав:Мені більшість теж невідома, але ті кілька, що відомі - цілком заслуговують в ньому бути
Ещё раз. Я не о конкретных фамилиях. Не считаю вправе ни себя, ни какую-то группу людей вправе объявлять кого-то предателем. Причём, даже не в личном разговоре или на форуме, а в масштабах государства. Это прерогатива суда и только суда. Всё остальное - шельмование и возврат к "тройкам".
P.s. И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.
У воєнний час багато чого відрізняється від мирного. Зокрема, й толерантне розтирання шмарклів типу судової тяганини щодо давно відомих проросійських пропагандистів. І не треба тут зайвої гіперболізації про "тройки". Їх не засудили, не вислали, не стратили, навіть не відправили в табори чи примусові роботи. Просто назвали речі своїми іменами в часи, коли за їхні "подвиги" їх могли б цілком легально пристрелити
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни. https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших?
Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то: Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.
Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то: Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.
Не разгоняйте зраду, всё дадут, война разделилась на "до Бучи и после", (почему то Мариуполь их не впечатлил),
Запад увидел Бучу и вкурил что дать любое оружие в нужном количестве дешевле, чем допустить Бучу-2 на своих территориях.
После чего погнали один за другим президенты и премьеры к Зеленскому на поклон. И Макарон кстати тоже собирается. Быть большим другом Украины и помогать оружием стало престижно. Без этого выборы не выиграть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.