Faceless написав:........... У воєнний час багато чого відрізняється від мирного. Зокрема, й толерантне розтирання шмарклів типу судової тяганини щодо давно відомих проросійських пропагандистів. І не треба тут зайвої гіперболізації про "тройки". Їх не засудили, не вислали, не стратили, навіть не відправили в табори чи примусові роботи. Просто назвали речі своїми іменами в часи, коли за їхні "подвиги" їх могли б цілком легально пристрелити
С первой фразой согласен. А подчёркнутое может быть следующим шагом. В мирное время по спискам "Миротворца" тоже бывали эксцессы. А сейчас тем более возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 кві, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то: Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.
Не разгоняйте зраду, всё дадут, война разделилась на "до Бучи и после", (почему то Мариуполь их не впечатлил), ... После чего погнали один за другим президенты и премьеры к Зеленскому на поклон. И Макарон кстати тоже собирается. Быть большим другом Украины и помогать оружием стало престижно. ..
Шо серьезно? Откуда тогда такой оптимизм?:
vitaliian написав:...стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?
fler написав:13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни. https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших?
Ви прослухали короткий витяг з пояснень подоляка чому нам потрібно якнайшвидше підписання мирної угоди
А причём тут петиция? Пусть подаёт в суд и докажет, что "саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу". Причём с конкретными фамилиями, а не просто "членів партії".
Этож кем надо быть чтоб подать петицию на конфискацию имущества граждан -ну неужели этот человек не читал Констиутцию, где написано "Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом"
Или в военное время все эти законы до лампочки- кто первый крикнул "ведьма!" тот и прав?
fler написав:13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни. https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших?
Ви прослухали короткий витяг з пояснень подоляка чому нам потрібно якнайшвидше підписання мирної угоди
Заметьте, нам дают зброю -но не дают людей... Людей которые будут этой зброей воевать мы должны найти сами внутри страны. С такими раскладами с учетом закрытых границ на выезд для мужчин от 18 (вчерашние подростки) до 60 (старики по сути) лет - война точно может длиться годами "до последнего украинца"...