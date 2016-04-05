Faceless написав:

Їх не засудили, не вислали, не стратили, навіть не відправили в табори чи примусові роботи.

...........У воєнний час багато чого відрізняється від мирного. Зокрема, й толерантне розтирання шмарклів типу судової тяганини щодо давно відомих проросійських пропагандистів.І не треба тут зайвої гіперболізації про "тройки".Просто назвали речі своїми іменами в часи, коли за їхні "подвиги" їх могли б цілком легально пристрелити