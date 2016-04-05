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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:37

  Faceless написав:...........
У воєнний час багато чого відрізняється від мирного. Зокрема, й толерантне розтирання шмарклів типу судової тяганини щодо давно відомих проросійських пропагандистів.
І не треба тут зайвої гіперболізації про "тройки". Їх не засудили, не вислали, не стратили, навіть не відправили в табори чи примусові роботи. Просто назвали речі своїми іменами в часи, коли за їхні "подвиги" їх могли б цілком легально пристрелити

С первой фразой согласен.
А подчёркнутое может быть следующим шагом. В мирное время по спискам "Миротворца" тоже бывали эксцессы. А сейчас тем более возможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 кві, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:37

  vitaliian написав:
  fler написав:Якщо потрібну зброю вчасно не надаватимуть, то:
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе ... Цитата из стихотворения «Железная дорога» (1864 г.) русского поэта Некрасова.

Не разгоняйте зраду, всё дадут, война разделилась на "до Бучи и после", (почему то Мариуполь их не впечатлил), ...
После чего погнали один за другим президенты и премьеры к Зеленскому на поклон. И Макарон кстати тоже собирается. Быть большим другом Украины и помогать оружием стало престижно. ..


Шо серьезно? Откуда тогда такой оптимизм?:
  vitaliian написав:...стесняюсь спросить а если война продлится 100 лет это людям 100 лет в школах и санаториях западной Украины жить? Или на Бучу бульбаши напасть могут, а на Ровно/Луцк/Чернигов нет?
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:51

  fler написав:13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. :shock:
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/

Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших? :evil:

Ви прослухали короткий витяг з пояснень подоляка чому нам потрібно якнайшвидше підписання мирної угоди
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:54

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:
про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України :

https://espreso.tv/deputat-miskradi-mar ... st-ukraini


А причём тут петиция?
Пусть подаёт в суд и докажет, что "саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу".
Причём с конкретными фамилиями, а не просто "членів партії".


Этож кем надо быть чтоб подать петицию на конфискацию имущества граждан -ну неужели этот человек не читал Констиутцию, где написано "Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом"

Или в военное время все эти законы до лампочки- кто первый крикнул "ведьма!" тот и прав? :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:57

  kotyk222 написав:
  fler написав:13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками. :shock:
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/

Якими роками? Наша наука вже "відновлення економіки України" розписує, а наші друзі планують геть інше? Тільки мені здається, що глобальний перерозподіл сфер впливу наразі відбувається ціною життів українців і комусь дуже вигідно, щоб ця війна тривала? ІМХО, нам дають зброю, яку потрібно утилізувати. Скільки нас ще має загинути, щоб задовільнити бажання найсильніших? :evil:

Ви прослухали короткий витяг з пояснень подоляка чому нам потрібно якнайшвидше підписання мирної угоди


Заметьте, нам дают зброю -но не дают людей... Людей которые будут этой зброей воевать мы должны найти сами внутри страны. :? С такими раскладами с учетом закрытых границ на выезд для мужчин от 18 (вчерашние подростки) до 60 (старики по сути) лет - война точно может длиться годами "до последнего украинца"...
katso
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:05

  pesikot написав:Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
как наличие нефти и алмазов не есть заслуга РФ, так и почва с климатом не есть заслуга Украины.
juristkostya
 
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