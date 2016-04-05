"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска
Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
как наличие нефти и алмазов не есть заслуга РФ, так и почва с климатом не есть заслуга Украины.
Как это относится к тому, что я написал, я не совсем пониманию ... ну то таке
И да, не заслуга страны, которая имеет какие-то полезности, будто нефть, алмазы, почва, климат НО заслуга состоит в том, как граждане какой-то конкретной страны используют эти полезности
У России нефть, газ, алмазы, а бОльшая часть населения живёт в нищете У Украины почва и климат, и даже в селах живут лучше, чем в граждане РФ в своих городах деревнях. Тому що, земелька, в земельку садят картопельку, бурячок. Корівка, свинка рохкає. Садок вишневий коло хати
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска
Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
в дитинстві 2 рази їздив в потягом до Москви (у 1978 і у 1981), як проїхали Хутір-Михайлівський замість яскравих хатинок почалися як зеківськи бараки (всі сугубо дерев'яні), жодного будинку з каміння ... все таке неохайне, брудне і сумне
ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.
думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения) Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов
если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого
а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка
ЛАД написав:В Германии канцлер важнее президента, можно себе позволить на примере президента продемонстрировать принципиальность.
Х.З. Мне лично новость не понравилась. В Германии идут сильные дебаты что-бы остановить покупку всех энергоресурсов у орды. Даже несмотря на остановку части экономики. Также многие выступают что-бы дать немедленно немецкие танки. Предлагают создать тренировочные лагеря в Польше что-бы быстро переучить украинских танкистов на немецкий Леопард. А тут противники скажут, зачем стараемся, они даже нашего президента не хотят принимать. Германия впервые в истории нарушила нейтралитет ради Украины в части поставок оружия. конечно хочеться всего и сразу, но можно прийти к сказке про рыбака и рыбку. Нам еще к тому же в Евросоюз вступать нужно быстро. Германия это самый важный голос в этом вопросе.
Є таке поняття як гордість. Повноцінна війна триває вже 1,5 місяці, агресія РФ триває вже 8 років, а "В Германии идут сильные дебаты". Нехай дебатують дальше, що можна більше сказати.
- Медведчук в полоні. - Як зміщується фронт. - Маріуполь. - Офіційні заяви ослаблення в РФ. - Куди ідуть польські танки. - Ополченці недоДНР, «вагнерівці». - Дрищавий волонтерський рух РФ. - Панічні мемуари «ополченців». - Барахло для РФ з Ірану та Іраку. - Обстріли в середній Азії - Ботоферми росіян. - Заява Путіна. - Коли буде захоплення Одеси?😂 - Баньте панікьорів.