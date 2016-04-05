RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 757758759760>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:36

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
как наличие нефти и алмазов не есть заслуга РФ, так и почва с климатом не есть заслуга Украины.

Не есть.
Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22059
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:37

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное
как наличие нефти и алмазов не есть заслуга РФ, так и почва с климатом не есть заслуга Украины.

Как это относится к тому, что я написал, я не совсем пониманию ... ну то таке

И да, не заслуга страны, которая имеет какие-то полезности, будто нефть, алмазы, почва, климат
НО заслуга состоит в том, как граждане какой-то конкретной страны используют эти полезности

У России нефть, газ, алмазы, а бОльшая часть населения живёт в нищете
У Украины почва и климат, и даже в селах живут лучше, чем в граждане РФ в своих городах деревнях. Тому що, земелька, в земельку садят картопельку, бурячок. Корівка, свинка рохкає. Садок вишневий коло хати :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6641
З нами з: 31.08.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:37

fler женщины с научной степенью отличают утверждения от вопросов? Про 100 лет это был вопрос к мэру Бучи, с целью понять системность его решений, а не утверждение что так и будет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12280
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:05

  Kudrjavuy написав:За 8 лет её можно и нужно было изготовить самим!
- Союзники запретили, с оглядкой на "Соловьёва".
Что бы изготовить нужны огромные деньги плюс технологии. Легко говорить....Союзники не при чем, они ничего не запрещали и не могли этого сделать.
libeconomy
 
Повідомлень: 56
З нами з: 31.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

4 квітня в Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
Видел по рос ТВ. На бомжа похож. Их пропагандон спросил. Вы уже побрились? :)
libeconomy
 
Повідомлень: 56
З нами з: 31.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:11

  pesikot написав:Репортаж | "Они говорили: элитное у вас село". Как Ивановка под Черниговом пережила 25 дней оккупации
"Элитная деревня у вас", – говорили русские местным, а селяне только удивлялись, ведь ничего элитного у них здесь не было. В Ивановке в основном квартировали жители Екатеринбурга и Красноярска

Это ж из каких гребеней Екатеринбурга и Красноярска понаехали орки, что для них самое обычное украинское село - элитное


в дитинстві 2 рази їздив в потягом до Москви (у 1978 і у 1981),
як проїхали Хутір-Михайлівський замість яскравих хатинок почалися як зеківськи бараки (всі сугубо дерев'яні), жодного будинку з каміння ...
все таке неохайне, брудне і сумне
prodigy
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.


думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения)
Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов

если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого

а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка
prodigy
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:27

flysoulfly
 
Повідомлень: 475
З нами з: 13.01.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:40

  Хомякоид написав:
  ЛАД написав:В Германии канцлер важнее президента, можно себе позволить на примере президента продемонстрировать принципиальность.


Х.З. Мне лично новость не понравилась.
В Германии идут сильные дебаты что-бы остановить покупку всех энергоресурсов у орды.
Даже несмотря на остановку части экономики.
Также многие выступают что-бы дать немедленно немецкие танки.
Предлагают создать тренировочные лагеря в Польше что-бы быстро переучить украинских танкистов на немецкий Леопард.
А тут противники скажут, зачем стараемся, они даже нашего президента не хотят принимать.
Германия впервые в истории нарушила нейтралитет ради Украины в части поставок оружия. конечно хочеться всего и сразу, но можно прийти к сказке про рыбака и рыбку.
Нам еще к тому же в Евросоюз вступать нужно быстро. Германия это самый важный голос в этом вопросе.

Є таке поняття як гордість.
Повноцінна війна триває вже 1,5 місяці, агресія РФ триває вже 8 років, а "В Германии идут сильные дебаты". Нехай дебатують дальше, що можна більше сказати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:42

Напад росії і білорусі на Україну

- Медведчук в полоні.
- Як зміщується фронт.
- Маріуполь.
- Офіційні заяви ослаблення в РФ.
- Куди ідуть польські танки.
- Ополченці недоДНР, «вагнерівці».
- Дрищавий волонтерський рух РФ.
- Панічні мемуари «ополченців».
- Барахло для РФ з Ірану та Іраку.
- Обстріли в середній Азії
- Ботоферми росіян.
- Заява Путіна.
- Коли буде захоплення Одеси?😂
- Баньте панікьорів.

https://m.youtube.com/watch?v=W7wJ5B9NzFQ


flysoulfly
 
Повідомлень: 475
З нами з: 13.01.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 757758759760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (213)
13.04.2022 14:49
Рынок ОВГЗ (2982)
13.04.2022 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.