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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 758759760761>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:44

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.


думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения)
Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов

если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого

а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка

У вас з математикою явні проблеми.
700лярдів/140мільйонів людей = $5000
Які мільйони вам ввижаються?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:07

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:18

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.


думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения)
Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов

если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого

а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка

У вас з математикою явні проблеми.
700лярдів/140мільйонів людей = $5000
Які мільйони вам ввижаються?


так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд)
+600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??

в прочем ты все равно не умеешь считать
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:24

  prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд)
+600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??

в прочем ты все равно не умеешь считать

2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно :D
До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:32

«Война страшна для всех, но для женщин особенно»: Парижские акции женщин в черном

Чтобы выступить против войны, несколько живущих во Франции россиянок объединились в феминистский коллектив Les Pleureuses («Плакальщицы»). Они одеваются в черное, прячут лица за черным кружевом покрывал и выходят к российскому посольству и российскому духовно-культурному центру в Париже.

Парижские акции Les Pleureuses — часть феминистского антивоенного сопротивления. Феминистское антивоенное сопротивление (ФАС) появилось в России на второй день после вторжения России в Украину. В целях безопасности активистки действуют анонимно и децентрализовано.
..........Часть активисток Les Pleureuses скрывают лица во время акций, опасаясь за безопасность родственников в России. «У меня мама живет в России, ей уже подбросили мертвую курицу за ее антивоенную точку зрения», — говорит одна из участниц коллектива.

https://u.to/KkcdHA
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:45

  flysoulfly написав:

К стати, в Украине за самовольное использование военной формы существует "ответственность", поскольку "кум" официально смылся из-под домашнего ареста, с использованием военизированного камуфляжа - статья светит не за "форму", а побег с отягчающими.
- А это уже далеко иная статья, добавим "военное положение", и пидозру в измене Родине - официально, его задержание с использованием огнестрельного оружия, по причине особой опасности - Законодательно разрешено с использованием огнестрельгного оружия.
- А при "поимке" может произойти всякое... - при чём никто не застрахован от новой попытки его освобождения.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:49

Швец высказался в поддержку Штайнмайеру

https://youtu.be/t-HUspRAykw
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.
Ніби дорослий..
а мислить як дитина
1 30% населення України сьогодні за межами своєї власності і не мають фізичної можливості бачити що там твориться
2 Будь які нагнітання в ЗМІ - тільки збільшують і так зашкальний рівень стресу...
3 Якщо хочеться поговорити про мародерів..номери тероборони , СБУ чи поліції завжди під рукою..
В противному разі ці ОБС це просто нагнітання паніки...
Тому радій що ти ще не в СБУ даєш свідчення....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:56

О ковиде благодаря войне мы начисто забыли. Это понятно.
Но интересная статья - "https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/12/herd-immunity-covid-reinfection-virus-world" - https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/12/herd-immunity-covid-reinfection-virus-world.
Надеюсь, скоро мы перестанем слышать взрывы и о смертях от них и сможем вернуться к обсуждению проблем ковида. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:57

budivelnik
Не надоело?
ЛАД
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  #<1 ... 758759760761>
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