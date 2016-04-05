Наши финансовые и коммерческие перспективы: Столбик говорит сам за себя:
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Даст бог, после ликвидации оккупации - строительство новых городов(строительство, и строй материалов - классических украинских ) Образование - вот здесь проблема. ВУЗы и школы, детские сады,... С остальным большая проблема - инфраструктурные мегапректы, мосты, метро, критичные производства, свои высокотехнологические предприятия, авиация, машиностроение, медицина, медицинское оборудование, пищевкусовая промышленность, транспортное машиностроение, С/Х машиностроение, лёгкая,...
ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.
думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения) Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка
З цифрами бажано поаккуратніше...Бо помилка всього на два нолика - приводить до кардинально інших висновків.. 1,2 трл+0,3 трл ЗВР замороженого=1,5 трл=1 500 000 млн доларів 1 500 000 млн доларів/140 млн осіб = 11 000 доларів на особу...за 20 років.... Тепер врахуйте В рф живе 7 осіб на 1 км2 Населених пунктів міст_________ - 1100 містечок_____ - 1300 сіл__________-150 000 ( виходить що 600 осіб на населений пункт) площа РФ- 17 100 000 км2
Виходить що з села вкрали за 20 років 0,7 млн доларів...а відстань між селами - як мінімум 30-100 км.... Ще питання є? Вони просто захопили більше ніж в стані прожувати.. Якби зробили так як канадці - 90% території - парки.....то ще шанс був...а так - за якихось 0,6 млн підняти благоустрій села за 20 років...це курам насміх.
Через несколько часов после того, как Россия вторглась в Украину, давний подписчик QAnon, использующий псевдоним @WarClandestine, написал в Твиттере, что по всей Украине разбросано около 30 «биолабораторий», финансируемых США. Он предположил, что нападение Путина на Украину на самом деле было направлено на то, чтобы остановить срежиссированную американцами биологическую атаку на Россию.
Он просто переиначил утверждение, которое Москва выдвигала в течение многих лет: что США осуществляют секретную программу по созданию биологического оружия и держат в прицеле Россию. Но из этого единственного твита быстро распространилась теория заговора.
Теперь, согласно недавнему опросу YouGov, более четверти американцев считают, что «определенно» или «вероятно» верно, что исследовательские лаборатории в Украине, финансируемые Министерством обороны США, замышляют применить биологическое оружие против России.
Еще до того, как Такер Карлсон из Fox News расширил эту теорию, канадский журналист Джастин Линг наблюдал за ее распространением в Интернете. Он говорит Майклу Сафи , что, наблюдая за тем, как она набирает обороты, он мог видеть российские методы распространения дезинформации в действии.
ЛАД написав:И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.
Ніби дорослий.. а мислить як дитина 1 30% населення України сьогодні за межами своєї власності і не мають фізичної можливості бачити що там твориться 2 Будь які нагнітання в ЗМІ - тільки збільшують і так зашкальний рівень стресу... 3 Якщо хочеться поговорити про мародерів..номери тероборони , СБУ чи поліції завжди під рукою.. В противному разі ці ОБС це просто нагнітання паніки... Тому радій що ти ще не в СБУ даєш свідчення....
budivelnik Не надоело?
Пояснювати перестрашеному совковому пенсіонеру що він працює на ворога? Поки що ні Правда в мене питання до модераторів А їм не страшно тебе на час війни тут терпіти... Вони ж з тобою по одній статті підуть.. Ти за панікерство Вони за посібництво панікерам. Тому не вистарчає розуму подумати про свою сімю... - то подумай про сімї модераторів.