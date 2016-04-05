«Война страшна для всех, но для женщин особенно»: Парижские акции женщин в черном
Чтобы выступить против войны, несколько живущих во Франции россиянок объединились в феминистский коллектив Les Pleureuses («Плакальщицы»). Они одеваются в черное, прячут лица за черным кружевом покрывал и выходят к российскому посольству и российскому духовно-культурному центру в Париже.
Парижские акции Les Pleureuses — часть феминистского антивоенного сопротивления. Феминистское антивоенное сопротивление (ФАС) появилось в России на второй день после вторжения России в Украину. В целях безопасности активистки действуют анонимно и децентрализовано. ..........Часть активисток Les Pleureuses скрывают лица во время акций, опасаясь за безопасность родственников в России. «У меня мама живет в России, ей уже подбросили мертвую курицу за ее антивоенную точку зрения», — говорит одна из участниц коллектива.
К стати, в Украине за самовольное использование военной формы существует "ответственность", поскольку "кум" официально смылся из-под домашнего ареста, с использованием военизированного камуфляжа - статья светит не за "форму", а побег с отягчающими. - А это уже далеко иная статья, добавим "военное положение", и пидозру в измене Родине - официально, его задержание с использованием огнестрельного оружия, по причине особой опасности - Законодательно разрешено с использованием огнестрельгного оружия. - А при "поимке" может произойти всякое... - при чём никто не застрахован от новой попытки его освобождения.
ЛАД написав:И не очень понял смысл удаления постов о мародёрстве. Такое явление есть и будет. Скрывать бессмысленно и вредно.
Ніби дорослий.. а мислить як дитина 1 30% населення України сьогодні за межами своєї власності і не мають фізичної можливості бачити що там твориться 2 Будь які нагнітання в ЗМІ - тільки збільшують і так зашкальний рівень стресу... 3 Якщо хочеться поговорити про мародерів..номери тероборони , СБУ чи поліції завжди під рукою.. В противному разі ці ОБС це просто нагнітання паніки... Тому радій що ти ще не в СБУ даєш свідчення....
ЛАД написав:Но они могли бы хорошо жить за счёт нефти и алмазов. И прочего.
думал на єту тему: 700млрд (а скорее всего гораздо больше) за 13 лет потратили на министрество обороны(нападения) Путин называл, что за 20 лет его правления украли (вывели из страны) больше 1,2 трлн долларов если разделить орков на всех выходит больше 1,3 млн долл на каждого а если прибавить арестованные ЗВР резервы ЦБ РФ то по 2 млн на орка
З цифрами бажано поаккуратніше...Бо помилка всього на два нолика - приводить до кардинально інших висновків.. 1,2 трл+0,3 трл ЗВР замороженого=1,5 трл=1 500 000 млн доларів 1 500 000 млн доларів/140 млн осіб = 11 000 доларів на особу...за 20 років.... Тепер врахуйте В рф живе 7 осіб на 1 км2 Населених пунктів міст_________ - 1100 містечок_____ - 1300 сіл__________-150 000 ( виходить що 600 осіб на населений пункт) площа РФ- 17 100 000 км2
Виходить що з села вкрали за 20 років 0,7 млн доларів...а відстань між селами - як мінімум 30-100 км.... Ще питання є? Вони просто захопили більше ніж в стані прожувати.. Якби зробили так як канадці - 90% території - парки.....то ще шанс був...а так - за якихось 0,6 млн підняти благоустрій села за 20 років...це курам насміх.
Через несколько часов после того, как Россия вторглась в Украину, давний подписчик QAnon, использующий псевдоним @WarClandestine, написал в Твиттере, что по всей Украине разбросано около 30 «биолабораторий», финансируемых США. Он предположил, что нападение Путина на Украину на самом деле было направлено на то, чтобы остановить срежиссированную американцами биологическую атаку на Россию.
Он просто переиначил утверждение, которое Москва выдвигала в течение многих лет: что США осуществляют секретную программу по созданию биологического оружия и держат в прицеле Россию. Но из этого единственного твита быстро распространилась теория заговора.
Теперь, согласно недавнему опросу YouGov, более четверти американцев считают, что «определенно» или «вероятно» верно, что исследовательские лаборатории в Украине, финансируемые Министерством обороны США, замышляют применить биологическое оружие против России.
Еще до того, как Такер Карлсон из Fox News расширил эту теорию, канадский журналист Джастин Линг наблюдал за ее распространением в Интернете. Он говорит Майклу Сафи , что, наблюдая за тем, как она набирает обороты, он мог видеть российские методы распространения дезинформации в действии.