Через несколько часов после того, как Россия вторглась в Украину, давний подписчик QAnon, использующий псевдоним @WarClandestine, написал в Твиттере, что по всей Украине разбросано около 30 «биолабораторий», финансируемых США. Он предположил, что нападение Путина на Украину на самом деле было направлено на то, чтобы остановить срежиссированную американцами биологическую атаку на Россию.



Он просто переиначил утверждение, которое Москва выдвигала в течение многих лет: что США осуществляют секретную программу по созданию биологического оружия и держат в прицеле Россию. Но из этого единственного твита быстро распространилась теория заговора.



Теперь, согласно недавнему опросу YouGov, более четверти американцев считают, что «определенно» или «вероятно» верно, что исследовательские лаборатории в Украине, финансируемые Министерством обороны США, замышляют применить биологическое оружие против России.



Еще до того, как Такер Карлсон из Fox News расширил эту теорию, канадский журналист Джастин Линг наблюдал за ее распространением в Интернете. Он говорит Майклу Сафи , что, наблюдая за тем, как она набирает обороты, он мог видеть российские методы распространения дезинформации в действии.