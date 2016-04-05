Даже Анналена Бербок, самоуверенный министр иностранных дел зеленых, выразила обеспокоенность тем, что Zeitenwende может быть скорее временным, чем фундаментальным. Она сказала, что обеспокоена хрупкостью консенсуса, тем, что немцы, выступающие за тесные связи с Россией, сейчас молчат, но не изменили своих взглядов.
«Вы можете это почувствовать», — сказала она в интервью. «Они знают, что должны сделать это прямо сейчас в отношении санкций, энергетической независимости и поставок оружия, а также в отношении того, как мы относимся к России. Но на самом деле им это не нравится». ......... Связь с Россией особенно осложняется долгой и сложной историей горячих и холодных войн, включая чувство вины за миллионы русских, убитых нацистами. Это укрепило веру в то, что архитектура безопасности Европы должна включать Россию и учитывать российские интересы. .......... Эти «невротические отношения с Россией могут быть временно приостановлены, но они вернутся в полную силу, как только прекратится стрельба», — сказал он Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов в парламенте по вопросам внешней политики, сказал, что мягкая позиция Германии в отношении России «отражает немецкое общество, и что останется, так это представление о том, что Россия есть и является частью Европы, и нам придется иметь с этим дело». ”
мне от интересно ты сможешь привести примеры конкретно с ссылками на инфу где где вся перечисленная братия занимается именно тем что этот чел трындит? а то больше похоже на облизать президента)
Не выискивал подробности, поэтому не могу ответить на Ваш вопрос, может, edvardd ответит, но гляньте пост viewtopic.php?p=5422022#p5422022. Хотя и высказывания в приведенном видео мне не очень - слишком резко.
vladimir07 написав:По нашим новостям в Мариуполе часть бригады морской пехоты вырвалась из окружения и объединилась с Азовом. Причем сами азовцы сообщили первыми. С той стороны с утра показывают новости, что 1026 морской пехоты сдались в плен, правда на видео и близко нет такого количества. Видео сомнительное, беглое, примерно такое же как и несколько дней назад про "сдачу" батальона. На интервью командир батальона был намного больше похож на чечена чем на украинца. Кто что знает, противник пилит фейковые видео ?
Неизвестно . Они вырвались за пределы Мариуполя или из завода Иллича в завод Азовсталь перешли , что все в пределах мариуполя
prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд) +600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??
в прочем ты все равно не умеешь считать
2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.
тебе 12 лет? смысл не в том, какое число получиться
в том РФ и ОАЭ богаты нефтью, я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел как страна менялась на глазах. взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)
и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)
была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру
мне от интересно ты сможешь привести примеры конкретно с ссылками на инфу где где вся перечисленная братия занимается именно тем что этот чел трындит? а то больше похоже на облизать президента)
до того ж цього Романенка(хто пам'ятаю, був нескінченним базікалом про "соросят", "внєшнєє управлєніє"), той його "інститут" - фінансував Аваков, раніш. А зараз, бачимо, потрібен більш перспективний спонсор.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 кві, 2022 17:15, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:У будівельника и ему подобных сейчас мания величия охоты на ведьм. Всі зрадники, всіх расстрелять на.. і в печі спалить на..
Это было уже давно лет так 7 и случаи далеко не единичные. Сильно активизировались любители и ностальгирующие за тоталитаризмом, расстрелами, конц лагерями и поиском предателей-шпионов за любое инакомыслие.
Ви головне почастіше виступайте на захист проросійських наративів..щоб не дай Бог я когось не пропустив... А по суті Хочете боротись з крадіями гуманітарки , мародерами ,зрадофілами і так далі... - пишіть в СБУ Хочете щоб в СБУ писали на вас - розповсюджуйте російські фейки про мародерів/зрадофілів і так далі. Це хоч зрозуміло?
ПС А де я закликаю до тоталітаризмц? Я попереджаю дурників ,які думають що час не всьо так одназначно Сьогодні діє.
Дурники - не діє, будьте обережними і обачними...а то кулю в лоб так легко зловити....
ППС Сьогодні один дурник, подумав що він розумний і вирішив обїхати всіх по лівій полосі перед блок-постом... Я думаю що десяток тих кого він обігнав - отримали моральне задоволення розглядаючи стоячого на розкоряку(волочковій такий шпагат не снився)....
Тому в мене питання Ви мазохісти? Чи ви просто дурні?
prodigy написав:в том РФ и ОАЭ богаты нефтью, я первый раз был в Эмиратах в 1990г,
Для тих в кого проблемка з цифрами експорт нафти і наявне населення __________2000 рік_____________________________________2020 росія - 140 млн населення - 6 млн барелів/доба_130 млн населення__6 млн барелів/доба саудити- 20 млн населення - 7 млн барелів доба__36 млн населення__8 млн барелів/доба
Kudrjavuy час назад разговал с соседом (он в течении последних 15лет работал в Германии на стройках (руководил там своей бригадой), сюда гонял евробляхи и тд, так вот он говорит(общается в сетях) со знакомыми (диаспора), у тех там голова промыта пропагандой Соловьева, а "коренные немцы" в основном думают как их фрау Риббентроп , ситуация меняется , но медленно-если Олаф Шольц уже переобулся (скоро и немцы тоже)