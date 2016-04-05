Даже Анналена Бербок, самоуверенный министр иностранных дел зеленых, выразила обеспокоенность тем, что Zeitenwende может быть скорее временным, чем фундаментальным. Она сказала, что обеспокоена хрупкостью консенсуса, тем, что немцы, выступающие за тесные связи с Россией, сейчас молчат, но не изменили своих взглядов.



«Вы можете это почувствовать», — сказала она в интервью. «Они знают, что должны сделать это прямо сейчас в отношении санкций, энергетической независимости и поставок оружия, а также в отношении того, как мы относимся к России. Но на самом деле им это не нравится».

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Связь с Россией особенно осложняется долгой и сложной историей горячих и холодных войн, включая чувство вины за миллионы русских, убитых нацистами. Это укрепило веру в то, что архитектура безопасности Европы должна включать Россию и учитывать российские интересы.

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Эти «невротические отношения с Россией могут быть временно приостановлены, но они вернутся в полную силу, как только прекратится стрельба», — сказал он

Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов в парламенте по вопросам внешней политики, сказал, что мягкая позиция Германии в отношении России «отражает немецкое общество, и что останется, так это представление о том, что Россия есть и является частью Европы, и нам придется иметь с этим дело». ”