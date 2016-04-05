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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 760761762763>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ехххххх, на інших гілках все підчищують...

Ну що ж - мовчу і їду далі по перемогу!

Все буде Україна!
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:27

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно :D
До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.


тебе 12 лет?
смысл не в том, какое число получиться

в том РФ и ОАЭ богаты нефтью,
я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел
как страна менялась на глазах.
взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте
глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)

и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)

была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру

все просрали и пошли воевать на соседей

а ты в цифры смотришь, ребенок :)

Пример Ваш - вроде по теме, но словно у 12 летнего ребёнка.

1. Арабы вкладывали нефтедолары ... в перспективные ПРОЕКТЫ.
С целю отдачи дома.
2. Принцип навязанный в РФ(и у нас) - украсть по ходу и вывести. Построить "дом" вне зоны доступа отечественного Правосудия - по причине тотального коррупционного беспредела и полного отсутствия "Права".

Как результат:
там, среди пустыни и верблюдов - жизнь только расцветает, растут современные города, ВУЗы, производства,..... Со всего мира все новшества стекаются и прорастают развитием ОАЭ.

В Украине и Рифляндии - тотальное обнищание. На работу, из дому "обдаровани" летают с Лазурного Берега, Баден Бадена, .....(Европа в Восторге!) Работают только рабы - хозяева живут в ином мире и проблемы индейцев их мало ...ут.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:32

А вот зачем он ездил на поклон к пуйлу

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:33

  Успіх написав:що ж - мовчу і їду далі по перемогу
будет время на обратном пути Крым освободите)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:34

Найактуальніша пісня ЗСУ ;)

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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37

Легко ;)

  vitaliian написав:
  Успіх написав:що ж - мовчу і їду далі по перемогу
будет время на обратном пути Крым освободите)

:mrgreen:
Це треба, щоб Захід почув нашого крутого президента (саме таким його вважають тепер всі хлопці ЗСУ) і дав нам те, що зараз треба найактуальніше ;) щоб дали нам те, що зараз "по темі" ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 13 кві, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37

  prodigy написав:Kudrjavuy
час назад разговал с соседом (он в течении последних 15лет работал в Германии на стройках (руководил там своей бригадой), сюда гонял евробляхи и тд, так вот он говорит(общается в сетях) со знакомыми (диаспора), у тех там голова промыта пропагандой Соловьева, а "коренные немцы" в основном думают как их фрау Риббентроп ,
ситуация меняется , но медленно-если Олаф Шольц уже переобулся (скоро и немцы тоже)

Это прежде всего размер средств вложенный в откровенную Гебельсовщину, что десятилетия лилась на Запад.
Как бы этого не хотелось, но заложенное там, в мозгах "русскоговорящих" и "купленных"
- Сломать невозможно.
- К сожалению на 100% это отражается на нас.
- Принцип банален, в 1990м Украину списали с карты мира как и остальные республики СССР. - Осталась одна РФ.
Я приводил цифры - в экономическом плане между Украиной и РФ 1991 года был паритет.
При чём, Украина имела все инновационные производства, науку, образование, медицину,... перспективы и рынки.
- За эти годы Украина только уничтожалась всеми и официально под вой Московских кликуш, и за счёт продажности своих гнид - под Присмотром Западных смотрящих.

Не переобуются, ибо они уже заложили источник газа и нефти, угля и урана, его утилизацию ...- РФ.
Кто Вам сказал, что ваша рубашка ближе к их телу?
Поймут это, когда техника с надписью "на Берлин" будет работать в его пригороде.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 кві, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37

  budivelnik написав:
  prodigy написав:в том РФ и ОАЭ богаты нефтью,
я первый раз был в Эмиратах в 1990г,
Для тих в кого проблемка з цифрами
експорт нафти і наявне населення
__________2000 рік_____________________________________2020
росія - 140 млн населення - 6 млн барелів/доба_130 млн населення__6 млн барелів/доба
саудити- 20 млн населення - 7 млн барелів доба__36 млн населення__8 млн барелів/доба


друже, не в цифрах питання (взагалі)
питання в тім, що коопертив "Озеро" вирішив інакше

пс вспомнил один случай (рассказ 2помощника)

1994г судно ЧМП пришло в Манаус (Бразилия), пароходство уже умирало (зарплаты платили с задержкой по 4-5 месяцев и больше), продукты поставлялись не регулярно, вода тоже.

(за топливо платил фрактователь, остальное его не касалось ), пришли местные барыги (предложили продать старые бочки, металл, старые швартовные концы и пр.)
оказалось в трюме 1 есть бочки -короче продали где-то на 5 тысяч долларов (по тем временам матрос получал 230, боцман 270, штурман 500, капитан 900-1000долл)
принесли деньги капитану и говорят, мы решили на судовом собрании купить на часть денег продукты, а остальные деньги раздать каджому по 100 долл (на 25 человек)
капитан забрал все деньги себе (народу сказал, что про эти деньги он сообщил в пароходство, там сказали привезти деньги в Украину и сдать в бухгалтерию)
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:40

Влада Російської Федерації має намір віддати викрадених в Україні дітей-сиріт на усиновлення російським сім'ям. Маленьких українців змусять вивчити російську мову.

Про це заявила директор Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Мінпросвіти РФ Лариса Фальковська.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 13 кві, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:44

  Успіх написав:Ехххххх, на інших гілках все підчищують...

Ну що ж - мовчу і їду далі по перемогу!

Все буде Україна!


вивчів вже МАРШ АРТЕЛЛЕРИСТІВ?
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