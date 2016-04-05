Ехххххх, на інших гілках все підчищують...
Ну що ж - мовчу і їду далі по перемогу!
Все буде Україна!
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Додано: Сер 13 кві, 2022 17:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ехххххх, на інших гілках все підчищують...
Ну що ж - мовчу і їду далі по перемогу!
Все буде Україна!
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:27
Пример Ваш - вроде по теме, но словно у 12 летнего ребёнка.
1. Арабы вкладывали нефтедолары ... в перспективные ПРОЕКТЫ.
С целю отдачи дома.
2. Принцип навязанный в РФ(и у нас) - украсть по ходу и вывести. Построить "дом" вне зоны доступа отечественного Правосудия - по причине тотального коррупционного беспредела и полного отсутствия "Права".
Как результат:
там, среди пустыни и верблюдов - жизнь только расцветает, растут современные города, ВУЗы, производства,..... Со всего мира все новшества стекаются и прорастают развитием ОАЭ.
В Украине и Рифляндии - тотальное обнищание. На работу, из дому "обдаровани" летают с Лазурного Берега, Баден Бадена, .....(Европа в Восторге!) Работают только рабы - хозяева живут в ином мире и проблемы индейцев их мало ...ут.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:32
А вот зачем он ездил на поклон к пуйлу
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:33
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:34
Найактуальніша пісня ЗСУ ;)
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37
Легко ;)
Це треба, щоб Захід почув нашого крутого президента (саме таким його вважають тепер всі хлопці ЗСУ) і дав нам те, що зараз треба найактуальніше щоб дали нам те, що зараз "по темі"
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 13 кві, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37
Это прежде всего размер средств вложенный в откровенную Гебельсовщину, что десятилетия лилась на Запад.
Как бы этого не хотелось, но заложенное там, в мозгах "русскоговорящих" и "купленных"
- Сломать невозможно.
- К сожалению на 100% это отражается на нас.
- Принцип банален, в 1990м Украину списали с карты мира как и остальные республики СССР. - Осталась одна РФ.
Я приводил цифры - в экономическом плане между Украиной и РФ 1991 года был паритет.
При чём, Украина имела все инновационные производства, науку, образование, медицину,... перспективы и рынки.
- За эти годы Украина только уничтожалась всеми и официально под вой Московских кликуш, и за счёт продажности своих гнид - под Присмотром Западных смотрящих.
Не переобуются, ибо они уже заложили источник газа и нефти, угля и урана, его утилизацию ...- РФ.
Кто Вам сказал, что ваша рубашка ближе к их телу?
Поймут это, когда техника с надписью "на Берлин" будет работать в его пригороде.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 кві, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37
друже, не в цифрах питання (взагалі)
питання в тім, що коопертив "Озеро" вирішив інакше
пс вспомнил один случай (рассказ 2помощника)
1994г судно ЧМП пришло в Манаус (Бразилия), пароходство уже умирало (зарплаты платили с задержкой по 4-5 месяцев и больше), продукты поставлялись не регулярно, вода тоже.
(за топливо платил фрактователь, остальное его не касалось ), пришли местные барыги (предложили продать старые бочки, металл, старые швартовные концы и пр.)
оказалось в трюме 1 есть бочки -короче продали где-то на 5 тысяч долларов (по тем временам матрос получал 230, боцман 270, штурман 500, капитан 900-1000долл)
принесли деньги капитану и говорят, мы решили на судовом собрании купить на часть денег продукты, а остальные деньги раздать каджому по 100 долл (на 25 человек)
капитан забрал все деньги себе (народу сказал, что про эти деньги он сообщил в пароходство, там сказали привезти деньги в Украину и сдать в бухгалтерию)
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:40
Влада Російської Федерації має намір віддати викрадених в Україні дітей-сиріт на усиновлення російським сім'ям. Маленьких українців змусять вивчити російську мову.
Про це заявила директор Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Мінпросвіти РФ Лариса Фальковська.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 13 кві, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:44
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