Додано: Сер 13 кві, 2022 17:37

prodigy написав: Kudrjavuy

час назад разговал с соседом (он в течении последних 15лет работал в Германии на стройках (руководил там своей бригадой), сюда гонял евробляхи и тд, так вот он говорит(общается в сетях) со знакомыми (диаспора), у тех там голова промыта пропагандой Соловьева, а "коренные немцы" в основном думают как их фрау Риббентроп ,

ситуация меняется , но медленно-если Олаф Шольц уже переобулся (скоро и немцы тоже) час назад разговал с соседом (он в течении последних 15лет работал в Германии на стройках (руководил там своей бригадой), сюда гонял евробляхи и тд, так вот он говорит(общается в сетях) со знакомыми (диаспора), у тех там голова промыта пропагандой Соловьева, а "коренные немцы" в основном думают как их фрау Риббентроп ,ситуация меняется , но медленно-если Олаф Шольц уже переобулся (скоро и немцы тоже)

Это прежде всего размер средств вложенный в откровенную Гебельсовщину, что десятилетия лилась на Запад.Как бы этого не хотелось, но заложенное там, в мозгах "русскоговорящих" и "купленных"- Сломать невозможно.- К сожалению на 100% это отражается на нас.- Принцип банален, в 1990м Украину списали с карты мира как и остальные республики СССР. - Осталась одна РФ.Я приводил цифры - в экономическом плане между Украиной и РФ 1991 года был паритет.При чём, Украина имела все инновационные производства, науку, образование, медицину,... перспективы и рынки.- За эти годы Украина только уничтожалась всеми и официально под вой Московских кликуш, и за счёт продажности своих гнид - под Присмотром Западных смотрящих.Не переобуются, ибо они уже заложили источник газа и нефти, угля и урана, его утилизацию ...- РФ.Поймут это, когда техника с надписью "на Берлин" будет работать в его пригороде.