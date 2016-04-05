Азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде обрисовал 3 сценария продолжения войны.
Россия сейчас накапливает силы для наступления на Донбассе (или взятия нашей группировки в окружение).
Сценарии:
1) РФ не удастся скопить достаточно сил, тогда будет позиционная война, во время которой Украина сможет получить и освоить новое вооружение от Запада. Вероятность: 30-40%.
2) Россия соберет достаточно сил, перейдет в наступление, будет разгромлена и начнет вытесняться из Украины. Вероятность: 50-60%.
3) России удастся сломить сопротивление на Донбассе и она дойдет до Днепра. Там она все равно получит пизды и откатится назад (это в видео не попало, говорилось раньше). Вероятность: 10-20%. ___ видео здесь, можете глянуть.
prodigy написав:друже, не в цифрах питання (взагалі) питання в тім, що коопертив "Озеро" вирішив інакше
Все насправді глибше... Кооператив Озеро вирішив інакше...бо іншого варіанту для педерації не було... Маючи в 4-7 разів менше коштів на людину ніж в Саудитів І в 10-19 разів менше коштів на кілометр квадратний Існування педерації було приречене...за винятком розбою по відношенню до сусідів.
Максимально коротко 1 Наявними коштами неможливо розвивати економічно такі території 2 Наявними коштами неможливо економічно розвивати якість життя населення Тому була прийнята парадигма Життя в оточеній фортеці... Де життя в кожному селі педерації - це спосіб виживання, а для 70% територій - спосіб виживання самостійно ..бо доріг зі сходу на захід - ні зробити ні утримувати неможливо а річкові артерії з півночі на південь - пів року в році недоступні...
ПС Ще в 1989 році, спілкуючись з американськими військовими експертами на території Німеччини - отримав від них цікаву фразу.. Вам росіянам легко - Ви показали своїм солдатам село у ФРН і сказали що після захоплення можна там помародерити...і село буде захоплене А яку мотивацію можемо ми дати своїм солдатам по відношенню до села в НДР.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 13 кві, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Италия? Испания? Баден Баден? Лазурный Берег? Хорватия ? - Болгария? Турция? .......................... И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее. - Простите, не удержался - Краков.
prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд) +600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??
в прочем ты все равно не умеешь считать
2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.
тебе 12 лет? смысл не в том, какое число получиться
в том РФ и ОАЭ богаты нефтью, я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел как страна менялась на глазах. взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)
и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)
была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру
все просрали и пошли воевать на соседей
а ты в цифры смотришь, ребенок
Те що ти неуч в математиці я давно зрозумів. Населення Еміратів в 1990 році - 1,8 мільйона! Це приблизно в 77 разів менше ніж в РФ! Ось отримані $14000 множимо на 77 = отримаємо бажаний нами мільйон баксів(на душу населення). Насправді РФ одержує від нафти більше ніж Емірати, але за рахунок мізерного населення Емірати мають на порядок(тобто в десятки) разів більші доходи на душу населення. Тому не варто тут розказувати про Емірати. - Цифри якраз прекрасно пояснюють їх різницю з РФ. Аналогічно і СА і Кувейт. Я розумію, що цифри не твій "коньок". Співчуваю.
Италия? Испания? Баден Баден? Лазурный Берег? Хорватия ? - Болгария? Турция? .......................... И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее. - Простите, не удержался - Краков.