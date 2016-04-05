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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:46

Азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде обрисовал 3 сценария продолжения войны.

Россия сейчас накапливает силы для наступления на Донбассе (или взятия нашей группировки в окружение).

Сценарии:

1) РФ не удастся скопить достаточно сил, тогда будет позиционная война, во время которой Украина сможет получить и освоить новое вооружение от Запада.
Вероятность: 30-40%.

2) Россия соберет достаточно сил, перейдет в наступление, будет разгромлена и начнет вытесняться из Украины.
Вероятность: 50-60%.

3) России удастся сломить сопротивление на Донбассе и она дойдет до Днепра. Там она все равно получит пизды и откатится назад (это в видео не попало, говорилось раньше).
Вероятность: 10-20%.
___
видео здесь, можете глянуть.

https://t.me/rozumaha/12859
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 кві, 2022 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:друже, не в цифрах питання (взагалі)
питання в тім, що коопертив "Озеро" вирішив інакше
Все насправді глибше...
Кооператив Озеро вирішив інакше...бо іншого варіанту для педерації не було...
Маючи в 4-7 разів менше коштів на людину ніж в Саудитів
І в 10-19 разів менше коштів на кілометр квадратний
Існування педерації було приречене...за винятком розбою по відношенню до сусідів.

Максимально коротко
1 Наявними коштами неможливо розвивати економічно такі території
2 Наявними коштами неможливо економічно розвивати якість життя населення
Тому була прийнята парадигма
Життя в оточеній фортеці...
Де життя в кожному селі педерації - це спосіб виживання, а для 70% територій - спосіб виживання самостійно ..бо доріг зі сходу на захід - ні зробити ні утримувати неможливо
а річкові артерії з півночі на південь - пів року в році недоступні...

ПС
Ще в 1989 році, спілкуючись з американськими військовими експертами на території Німеччини - отримав від них цікаву фразу..
Вам росіянам легко - Ви показали своїм солдатам село у ФРН і сказали що після захоплення можна там помародерити...і село буде захоплене
А яку мотивацію можемо ми дати своїм солдатам по відношенню до села в НДР.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 13 кві, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:46

  vitaliian написав:Зображення


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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:48

  prodigy написав:Kudrjavuy
не умничай

:twisted:
Италия?
Испания?
Баден Баден?
Лазурный Берег?
Хорватия :shock: ?
- Болгария?
Турция?
..........................
И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее.
- Простите, не удержался - Краков.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:49

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд)
+600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??

в прочем ты все равно не умеешь считать

2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно :D
До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.


тебе 12 лет?
смысл не в том, какое число получиться

в том РФ и ОАЭ богаты нефтью,
я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел
как страна менялась на глазах.
взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте
глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)

и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)

была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру

все просрали и пошли воевать на соседей

а ты в цифры смотришь, ребенок :)

Те що ти неуч в математиці я давно зрозумів.
Населення Еміратів в 1990 році - 1,8 мільйона!
Це приблизно в 77 разів менше ніж в РФ!
Ось отримані $14000 множимо на 77 = отримаємо бажаний нами мільйон баксів(на душу населення).
Насправді РФ одержує від нафти більше ніж Емірати, але за рахунок мізерного населення Емірати мають на порядок(тобто в десятки) разів більші доходи на душу населення.
Тому не варто тут розказувати про Емірати. - Цифри якраз прекрасно пояснюють їх різницю з РФ. Аналогічно і СА і Кувейт.
Я розумію, що цифри не твій "коньок". Співчуваю.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:52

  Kudrjavuy написав:
  prodigy написав:Kudrjavuy
не умничай

:twisted:
Италия?
Испания?
Баден Баден?
Лазурный Берег?
Хорватия :shock: ?
- Болгария?
Турция?
..........................
И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее.
- Простите, не удержался - Краков.


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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Дурники - не діє, будьте обережними і обачними...а то кулю в лоб так легко зловити....

  budivelnik написав:Тому в мене питання
Ви мазохісти?
Чи ви просто дурні?

Надо понимать такие высказывания привествуються на этом форуме?
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:05

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