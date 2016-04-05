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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 761762763764765>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:46

  vitaliian написав:Зображення


austriacki kurwa
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:49

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд)
+600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??

в прочем ты все равно не умеешь считать

2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно :D
До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.


тебе 12 лет?
смысл не в том, какое число получиться

в том РФ и ОАЭ богаты нефтью,
я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел
как страна менялась на глазах.
взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте
глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)

и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)

была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру

все просрали и пошли воевать на соседей

а ты в цифры смотришь, ребенок :)

Те що ти неуч в математиці я давно зрозумів.
Населення Еміратів в 1990 році - 1,8 мільйона!
Це приблизно в 77 разів менше ніж в РФ!
Ось отримані $14000 множимо на 77 = отримаємо бажаний нами мільйон баксів(на душу населення).
Насправді РФ одержує від нафти більше ніж Емірати, але за рахунок мізерного населення Емірати мають на порядок(тобто в десятки) разів більші доходи на душу населення.
Тому не варто тут розказувати про Емірати. - Цифри якраз прекрасно пояснюють їх різницю з РФ. Аналогічно і СА і Кувейт.
Я розумію, що цифри не твій "коньок". Співчуваю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:52

  Kudrjavuy написав:
  prodigy написав:Kudrjavuy
не умничай

:twisted:
Италия?
Испания?
Баден Баден?
Лазурный Берег?
Хорватия :shock: ?
- Болгария?
Турция?
..........................
И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее.
- Простите, не удержался - Краков.


Кишинев
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:05

Матвиенко сделала открытие века

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:08

  prodigy написав:Кишинев

Простите - у меня там отец похоронен, не хочу выглядеть невеждой, но очень давно там не был.
И всё же о Западе и их менталитете, рекомендую открыть отдельно:
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 кві, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:13

‼️Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:16

vitaliian
А до цього часу по Києву били з якихось інших причин?

Якщо ворог починає лякати - значить сам він вже переляканий...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:24

  vitaliian написав:‼️Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ

Видео с луны говорит что это ваши оппоненты, что там творится в этой стране, одни бандиты, и это наши соседи.
так бы отреагировала московия.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:41

edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:46

⚡️870 тысяч украинцев, вынужденно убегавших за границу из-за войны, вернулись в страну, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Всего с 24 февраля из Украины выехали 3,3 миллиона граждан.
vitaliian
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