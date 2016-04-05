prodigy написав:так и знал, ты не умеешь считать (700млрд+1200млрд) +600млрд арестованных, всего более 2 трлн долларов/140млн??
в прочем ты все равно не умеешь считать
2 трлн долларов/140млн = скільки? $14000 приблизно До "1,3 млн долл на каждого" явно не дотягує.
тебе 12 лет? смысл не в том, какое число получиться
в том РФ и ОАЭ богаты нефтью, я первый раз был в Эмиратах в 1990г, потом работал на линии 1992/93 (заходил в Шарджу и ездил в Дубай каждые 40 дней (прилетал/улетал жил по несколько дней) и видел как страна менялась на глазах. взять только порт Джебель Али (которые вырыли по средини пустыни), только представьте глубина в порту 25м, принимает по 6 автомобилевозов одновременно и еще 5-6 ждут очереди (мое судно выгрузило на 7 часов 3500 автомобилей (Бентли, Ламборгини, Ролс Ройсы , Порш (каждый авто был дороже 100к долл), т.е. в сутки как минимум на 4-5 млжр долл только одних авто (а суда прибывают и прибывают)
и как постратили деньги в РФ ? (олигархи и губернаторы накупили самые большие яхты в мире)
была уникальная возможность за последние 200лет, сделать страну преуспевающей, привлекательной, открытой миру
все просрали и пошли воевать на соседей
а ты в цифры смотришь, ребенок
Те що ти неуч в математиці я давно зрозумів. Населення Еміратів в 1990 році - 1,8 мільйона! Це приблизно в 77 разів менше ніж в РФ! Ось отримані $14000 множимо на 77 = отримаємо бажаний нами мільйон баксів(на душу населення). Насправді РФ одержує від нафти більше ніж Емірати, але за рахунок мізерного населення Емірати мають на порядок(тобто в десятки) разів більші доходи на душу населення. Тому не варто тут розказувати про Емірати. - Цифри якраз прекрасно пояснюють їх різницю з РФ. Аналогічно і СА і Кувейт. Я розумію, що цифри не твій "коньок". Співчуваю.
Италия? Испания? Баден Баден? Лазурный Берег? Хорватия ? - Болгария? Турция? .......................... И всё же у Женевского озера(фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) скромнее. - Простите, не удержался - Краков.