RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 762763764765>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:00

Кто то может подтвердить?

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12295
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:04

vitaliian
Геращенко:
Хорошие новости с Чёрного Моря.
Говорят, сегодня два орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф - ракетном крейсере «москва».
Тут трах-бах тарарах, что то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошёл ко дну.
В ближайший год, будет не боеспособен.

https://gazeta.ua/articles/np/_u-cornom ... er/1082302
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 13 кві, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7142
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:05

  vitaliian написав:Россия сейчас накапливает силы для наступления на Донбассе (или взятия нашей группировки в окружение).

Сценарии:
1) РФ не удастся скопить достаточно сил, тогда будет позиционная война, во время которой Украина сможет получить и освоить новое вооружение от Запада.
Вероятность: 30-40%.
2) Россия соберет достаточно сил, перейдет в наступление, будет разгромлена и начнет вытесняться из Украины.
Вероятность: 50-60%.
3) России удастся сломить сопротивление на Донбассе и она дойдет до Днепра. Там она все равно получит п***ы и откатится назад (это в видео не попало, говорилось раньше).
Вероятность: 10-20%.
___
видео здесь, можете глянуть.
https://t.me/rozumaha/12859

Пока все идет к 1 варианту:
До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів

r-tiger
 
Повідомлень: 55
З нами з: 04.01.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:14

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7142
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:22

  vitaliian написав:‼️Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ


Вы понимаете Что это может значить ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 22.07.11
Подякував: 291 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:24

  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:‼️Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ


Вы понимаете Что это может значить ?

Я тут при чём? Если вы про ЯО и что нам следовало бы испугаться, так будут им пугать постоянно, по поводу и без.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12295
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:26

edvardd
Замечательная за сегодня, новость!
Предлагаю Вашему вниманию интересное интервью.
Ответов, больше чем вопросов.
Меня можно не удалять источник всё официальное https://world.segodnya.ua/world/russia/ ... 14841.html :

Причём по теме форума.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:28

  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:‼️Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ


Вы понимаете Что это может значить ?

Я тут при чём? Если вы про ЯО и что нам следовало бы испугаться, так будут им пугать постоянно, по поводу и без.


Неа , дорогой , не бомбили вас самолетом и не знаете вы Что это может быть .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 22.07.11
Подякував: 291 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:30

  moldashavanin написав:не бомбили вас самолетом и не знаете вы Что это может быть
а вас бомбили? Или вы от имени РФ здесь угрожаете?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12295
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:33

  r-tiger написав:Пока все идет к 1 варианту:
До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів
[youtube]0RdSFCOITks[/youtube

А, как с остальными?
https://uaport.net/news/ua/t/2204/13/33454425
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 762763764765>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, moldashavanin і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (876)
13.04.2022 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.