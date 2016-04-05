vitaliian Геращенко: Хорошие новости с Чёрного Моря. Говорят, сегодня два орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф - ракетном крейсере «москва». Тут трах-бах тарарах, что то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошёл ко дну. В ближайший год, будет не боеспособен.
vitaliian написав:Россия сейчас накапливает силы для наступления на Донбассе (или взятия нашей группировки в окружение).
Сценарии: 1) РФ не удастся скопить достаточно сил, тогда будет позиционная война, во время которой Украина сможет получить и освоить новое вооружение от Запада. Вероятность: 30-40%. 2) Россия соберет достаточно сил, перейдет в наступление, будет разгромлена и начнет вытесняться из Украины. Вероятность: 50-60%. 3) России удастся сломить сопротивление на Донбассе и она дойдет до Днепра. Там она все равно получит п***ы и откатится назад (это в видео не попало, говорилось раньше). Вероятность: 10-20%. ___ видео здесь, можете глянуть. https://t.me/rozumaha/12859
Пока все идет к 1 варианту:
До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів