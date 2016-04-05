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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 763764765766767>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:33

  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:не бомбили вас самолетом и не знаете вы Что это может быть
а вас бомбили? Или вы от имени РФ здесь угрожаете?


Да . Бомбили , и все жители города - хорошо запомнили страх перед самолетом .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:40

  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:не бомбили вас самолетом и не знаете вы Что это может быть
а вас бомбили? Или вы от имени РФ здесь угрожаете?


Да . Бомбили , и все жители города - хорошо запомнили страх перед самолетом .

Вы предлагаете извиняться? или что. а 49 дней это было понарошку?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

moldashavanin написав:
  vitaliian написав:Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ


Вы понимаете Что это может значить ?
Во время войны угрожают начать войну? Ужос
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:57



"Росія до війни готувалась давно. Після розпаду СРСР спецслужби працювали кількома шляхами, зокрема за допомогою колаборантів та через пропаганду..." :

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 3/7339061/



flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:58

  vitaliian написав:⚡️870 тысяч украинцев, вынужденно убегавших за границу из-за войны, вернулись в страну, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Всего с 24 февраля из Украины выехали 3,3 миллиона граждан.

....С 24 февраля на въезд в Украину проследовало более 870 тыс. граждан Украины", – рассказал спикер.

Контекст:
Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 12 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,6 млн граждан.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/s-24-fevralya-v-ukrainu-vehalo-bolee-870-tys-ukraincev-gospogransluzhba-1604328.html
Как-то цифры не стыкуются.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:02

  flysoulfly написав:

"Росія до війни готувалась давно. Після розпаду СРСР спецслужби працювали кількома шляхами, зокрема за допомогою колаборантів та через пропаганду..." :

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 3/7339061/




Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:07

Щоб повністю відновити електропостачання у Чернігові, потрібно близько 3 місяців.

Про це в ефірі Суспільного сказав міський голова Владислав Атрошенко.

За його словами, електромережі міста зазнали найбільших втрат, оскільки вони надземні і розташовані там, де проходили бойові дії.

Щодо інших комунікацій, то вода наразі є у 85% чернігівців, газ – у 90%. Питання із теплопостачанням не вирішене, адже у багатьох будинках розмерзлися системи опалення, а пошкодження ТЕЦ такі, що з технічної точки зору рятувати наявні мережі недоцільно, повідомив Атрошенко.

Він сказав, що наступного тижня на зустрічі, яку модеруватиме Міністерство регіонів, мають обговорити питання по кожному із постраждалих підприємств. А також, чи доцільно виставляти платіжки людям в нинішніх умовах, коли багато хто залишився без зарплати, а комунальні послуги надаються неякісно.

Загалом на розробку проектної документації та капітальне відновлення інфраструктури Чернігова, за словами Атрошенка, треба 4-5 років.

@h_chernihiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:09

Согласно данным китайской таможни , торговля Китая с Россией в марте выросла более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, опережая рост торговли Пекина с остальным миром.

Поставки в Россию и из России выросли на 12,76% в марте до 11,67 млрд долларов, показали данные китайской таможни в среду, что замедлилось с 25,7% роста в феврале, когда Россия начала вторжение в Украину .

Спад в торговле с Россией был менее серьезным, чем спад с другими странами, что усилило опасения, что Китай поддерживает прочные связи с Москвой , несмотря на зверства, совершенные российскими военными в Украине.
.........
Группа немецких политических институтов заявила, что Германия может погрузиться в рецессию, если крупнейшая экономика Европы будет вынуждена заблокировать импорт российского газа. Согласно пересмотренным оценкам роста ВВП Германии в следующие два года, ВВП Германии упадет на 2,2% в следующем году после полного эмбарго ЕС на российские энергоносители, что приведет к сокращению более 400 000 рабочих мест.

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/chinas-trade-with-russia-up-by-12-in-march-from-a-year-earlier
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:15

  moldashavanin написав:
Неа , дорогой , не бомбили вас самолетом и не знаете вы Что это может быть .

Неразорвавшиеся 250 и 500 кг бомбы наши саперы каждый день обезвреживают.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:16

США передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin, — Пентагон
vitaliian
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