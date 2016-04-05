Щоб повністю відновити електропостачання у Чернігові, потрібно близько 3 місяців.
Про це в ефірі Суспільного сказав міський голова Владислав Атрошенко.
За його словами, електромережі міста зазнали найбільших втрат, оскільки вони надземні і розташовані там, де проходили бойові дії.
Щодо інших комунікацій, то вода наразі є у 85% чернігівців, газ – у 90%. Питання із теплопостачанням не вирішене, адже у багатьох будинках розмерзлися системи опалення, а пошкодження ТЕЦ такі, що з технічної точки зору рятувати наявні мережі недоцільно, повідомив Атрошенко.
Він сказав, що наступного тижня на зустрічі, яку модеруватиме Міністерство регіонів, мають обговорити питання по кожному із постраждалих підприємств. А також, чи доцільно виставляти платіжки людям в нинішніх умовах, коли багато хто залишився без зарплати, а комунальні послуги надаються неякісно.
Загалом на розробку проектної документації та капітальне відновлення інфраструктури Чернігова, за словами Атрошенка, треба 4-5 років.
Согласно данным китайской таможни , торговля Китая с Россией в марте выросла более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, опережая рост торговли Пекина с остальным миром.
Поставки в Россию и из России выросли на 12,76% в марте до 11,67 млрд долларов, показали данные китайской таможни в среду, что замедлилось с 25,7% роста в феврале, когда Россия начала вторжение в Украину .
Спад в торговле с Россией был менее серьезным, чем спад с другими странами, что усилило опасения, что Китай поддерживает прочные связи с Москвой , несмотря на зверства, совершенные российскими военными в Украине. ......... Группа немецких политических институтов заявила, что Германия может погрузиться в рецессию, если крупнейшая экономика Европы будет вынуждена заблокировать импорт российского газа. Согласно пересмотренным оценкам роста ВВП Германии в следующие два года, ВВП Германии упадет на 2,2% в следующем году после полного эмбарго ЕС на российские энергоносители, что приведет к сокращению более 400 000 рабочих мест.