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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 764765766767>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:16

"...
Резня в Чечне в их[свинособак] картине мира, даже после нынешних зверств русских в Украине, по-прежнему оправдана, т.к. воевала Россия в Чечне с «террористами», а не с народом.

Но это нас совсем не удивляет. Было бы удивительно, если бы кто-то из команды Навального или других демократических оппозиционеров, назвал, к примеру, Жириновского «еврейским террористом» хотя бы потому, что он чуть ли ни каждый день с трибуны госдумы призывал нанести ядерный удар по Европе

Напомним, что другой либерал, сбежавший на днях из России, по фамилии Чубайс, прославился в свое время фразой о том, что российская армия «возрождается в Чечне», и Россия «встает с колен».

Да что там Чубайс. Икона российской демократии Людмила Алексеева радостно поздравила Путина через «Эхо Москвы» со смертью Шамиля Басаева, заявив, что наконец-то в России наступит мир и порядок.

А главный антипутинский либерал оппозиционер Ходорковский, освободившись из тюрьмы, посчитал важным первым делом объявить на весь мир, что пойдет воевать на Кавказ с автоматом в руках, т.к. «это наша земля, мы ее завоевали».

О том, что вся эта тусовка российских демократов , в т.ч. сидящий в тюрьме Навальный, критикующих войну против Украины, считает «Крым наш», напоминать не надо... "

https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... raty.shtml


flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:28

  ЛАД написав:Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
:mrgreen: а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:29

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:37

Москва - це флагманський корабель ЧФ РФ.
Знищення крейсеру "Москва" це дуже круто.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:38

Фантастическая новость:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-obse-bilorus-mizhnarodnyi-sbroynyi-konflikt/31801344.html
ОБСЄ не визнає Білорусь стороною війни проти України
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:42


Шкода, що Нептунів мізерна кількість, а так би весь чф пішов би вже у напрямку скрепного корабля.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 кві, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:44

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
  vitaliian написав:Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве — Минобороны РФ


Вы понимаете Что это может значить ?
Во время войны угрожают начать войну? Ужос

По Геббельсу, уже стоит объявить нападение Украины на РФ.
Объявить военное положение и набрать официально миллионы пушечного мяса, форсировать милитаризацию экономики.
Чем то необходимо объяснять происходящее?
Провалы в экономике, призыве, ...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:45

  Kudrjavuy написав:Фантастическая новость:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-obse-bilorus-mizhnarodnyi-sbroynyi-konflikt/31801344.html
ОБСЄ не визнає Білорусь стороною війни проти України
ну так ОБСЄ роками і "не бачило" безкінечну військову техніку, що спокійно перетинала кордон з Ростовської області в ОРДЛО.
flysoulfly
 
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