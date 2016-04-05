Додано: Сер 13 кві, 2022 21:16

"...Резня в Чечне в их[свинособак] картине мира, даже после нынешних зверств русских в Украине, по-прежнему оправдана, т.к. воевала Россия в Чечне с «террористами», а не с народом.Но это нас совсем не удивляет. Было бы удивительно, если бы кто-то из команды Навального или других демократических оппозиционеров, назвал, к примеру, Жириновского «еврейским террористом» хотя бы потому, что он чуть ли ни каждый день с трибуны госдумы призывал нанести ядерный удар по ЕвропеНапомним, что другой либерал, сбежавший на днях из России, по фамилии Чубайс, прославился в свое время фразой о том, что российская армия «возрождается в Чечне», и Россия «встает с колен».Да что там Чубайс. Икона российской демократии Людмила Алексеева радостно поздравила Путина через «Эхо Москвы» со смертью Шамиля Басаева, заявив, что наконец-то в России наступит мир и порядок.А главный антипутинский либерал оппозиционер Ходорковский, освободившись из тюрьмы, посчитал важным первым делом объявить на весь мир, что пойдет воевать на Кавказ с автоматом в руках, т.к. «это наша земля, мы ее завоевали».О том, что вся эта, в т.ч. сидящий в тюрьме Навальный, критикующих войну против Украины, считает «Крым наш», напоминать не надо... "