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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:52

  Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.

потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці"
- й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:53

  andrijk777 написав:Москва - це флагманський корабель ЧФ РФ.
Знищення крейсеру "Москва" це дуже круто.


це те саме що підірвати одну із башень кремля серед біла дня!!!
хоч би добре підбили щоб та залізна рашиська бляшанка втонула в пучинах Чорного моря! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:58

Kudrjavuy
да смотрел, и что?
  Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.

да гарпуны уже на месте, возможно что и ими потопили...тем более 50км от берега
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:06

  flysoulfly написав:
  Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.

потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці"
- й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...

правда завжди вспливе, і це буде привід атакувати американські чи британські суда
а якщо це зроблять українські військові, тоді формально це наші справи
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 22:17

  Zebra написав:правда завжди вспливе, і це буде привід атакувати американські чи британські суда
а якщо це зроблять українські військові, тоді формально це наші справи

привід москалі собі й так придумують. Завжди.
flysoulfly
 
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