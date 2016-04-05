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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 кві, 2022 21:52
Zebra написав:
Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці"
- й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 13 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 21:53
andrijk777 написав:
Москва - це флагманський корабель ЧФ РФ.
Знищення крейсеру "Москва" це дуже круто.
це те саме що підірвати одну із башень кремля серед біла дня!!!
хоч би добре підбили щоб та залізна рашиська бляшанка втонула в пучинах Чорного моря!
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Додано: Сер 13 кві, 2022 21:58
Kudrjavuy
да смотрел, и что?
Zebra написав:
Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
да гарпуны уже на месте, возможно что и ими потопили...тем более 50км от берега
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Додано: Сер 13 кві, 2022 22:06
flysoulfly написав: Zebra написав:
Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці"
- й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...
правда завжди вспливе, і це буде привід атакувати американські чи британські суда
а якщо це зроблять українські військові, тоді формально це наші справи
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Додано: Сер 13 кві, 2022 22:17
Zebra написав:
правда завжди вспливе, і це буде привід атакувати американські чи британські суда
а якщо це зроблять українські військові, тоді формально це наші справи
привід москалі собі й так придумують. Завжди.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 22:24
vitaliian написав:
⚡️870 тысяч украинцев, вынужденно убегавших за границу из-за войны, вернулись в страну, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Всего с 24 февраля из Украины выехали 3,3 миллиона граждан.
лапша.
Запад говорит, что приближаемся к 4.5 млн выехавших. К их официалу у меня доверия больше.
В Берлине поток наших упал весьма существенно, но не иссяк. Все еще едут. Причем стал почему-то значительно большим процент беженцев с западноукраинской речью. Почему - не знаю, но факт есть факт.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 01:01
flysoulfly написав:
ЛАД написав:
Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми, а не на слова Гордона.
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
А Вы кроме бреда малоизвестных комментаторов ничего не приносите.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 14 кві, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 01:04
beee написав:
Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?
Не совсем так.
Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 01:09
edvardd написав:Kudrjavuy
да смотрел, и что?
Zebra написав:
Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
да гарпуны уже на месте, возможно что и ими потопили...тем более 50км от берега
Возможно.
Но почему-то мы на себя это пока не берём. Арестович рассказывает какие-то шутки о о двух неаккуратно куривших матросах.
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