Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці" - й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
да гарпуны уже на месте, возможно что и ими потопили...тем более 50км от берега
Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
потопити можна будь-коли, і без участі України, - просто якісь "сомалійські пірати" чи "йеменські повстанці" - й потім - "а вы докажИте!", "выфсёврёти"...
правда завжди вспливе, і це буде привід атакувати американські чи британські суда а якщо це зроблять українські військові, тоді формально це наші справи
vitaliian написав:⚡️870 тысяч украинцев, вынужденно убегавших за границу из-за войны, вернулись в страну, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Всего с 24 февраля из Украины выехали 3,3 миллиона граждан.
лапша. Запад говорит, что приближаемся к 4.5 млн выехавших. К их официалу у меня доверия больше. В Берлине поток наших упал весьма существенно, но не иссяк. Все еще едут. Причем стал почему-то значительно большим процент беженцев с западноукраинской речью. Почему - не знаю, но факт есть факт.
ЛАД написав:Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми, а не на слова Гордона. А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите. А Вы кроме бреда малоизвестных комментаторов ничего не приносите.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 кві, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Сейчас у США и Великой Британии есть невероятная возможность потопить весь черноморский флот Рашки, достаточно дать ракет Гарпун - Украина имеет право их запустить по всем судам. Окно возможностей будет длиться не долго, в случае каких то мирных договоренностей, уже не получится. Торопись дядя Сэм.
да гарпуны уже на месте, возможно что и ими потопили...тем более 50км от берега
Возможно. Но почему-то мы на себя это пока не берём. Арестович рассказывает какие-то шутки о о двух неаккуратно куривших матросах.