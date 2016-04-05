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Додано: Чет 14 кві, 2022 02:18
А по поводу крейсера Москва - пишут что наши, пишут что сдетонировал боекомплект. А если действительно сдетонировал, то восстановлению не подлежит. Если вообще не затопили.
Додано: Чет 14 кві, 2022 05:52
Питання чому тепер? Чому не після слів "... іді на*уй"?. Коли прибули гарпуни, раптом вразили нептунами, так співпало? Чи просто треба якось збити шквал питань про Нептуни, вільхи, гром
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