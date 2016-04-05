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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 766767768769>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 02:18

А по поводу крейсера Москва - пишут что наши, пишут что сдетонировал боекомплект. А если действительно сдетонировал, то восстановлению не подлежит. Если вообще не затопили.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 05:52

  Damien написав:А по поводу крейсера Москва - пишут что наши, пишут что сдетонировал боекомплект. А если действительно сдетонировал, то восстановлению не подлежит. Если вообще не затопили.

Питання чому тепер? Чому не після слів "... іді на*уй"?. Коли прибули гарпуни, раптом вразили нептунами, так співпало? Чи просто треба якось збити шквал питань про Нептуни, вільхи, гром
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:13

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
:mrgreen: а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]

О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми, а не на слова Гордона.
А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите.
А Вы кроме бреда малоизвестных комментаторов ничего не приносите.

Казав Баканов, що ФСБ готуючи втечу Медведчука робило інфовкиди про те, що він уже в Європі. Саме про те, що він уже там говорив Гордон. Заставляє задуматись....
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:17

В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:30

  ЛАД написав:
  beee написав:Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?

Не совсем так.
Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.

Да конечно.
Но тогда уже не важно, откуда был пуск ракеты. И роль самолётов здесь равняется роли наземной установки.
А боялся человек авиа бомбовых ударов, которых здесь уже не будет
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:31

  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:35

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


Бомбанули двумя ракетами.
Пишут что затопили свои или опрокинулся.
Учитывая что кораблю уже под 40 лет наверно даже востанавливать не станут.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:45

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


«А я вам сейчас покажу, откуда на крейсер «Москва» готовилось нападение. Я вам карту принёс»;
«Пишут, что “Байрактар” повредил РЛС системы ПВО"Форт" крейсера “Москва”. Поста чего крейсер стал фактически беззащитен против ПКР типа "Нептун".
И получил два ракетных удара в левый борт. В 1.05 14.04 подал сигнал СОС,в 2-05 лег на левый борт и затонул. 50 моряков спасли турки»;
меня там не было, возможности проверить написанное нет.
Чехія передала комплекс Dana. Вже на фронті,а то значить що скоро будуть нові фото,і відео з металобрухтом.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 07:09, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:45

  Хомякоид написав:
  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


Бомбанули двумя ракетами.
Пишут что затопили свои или опрокинулся.
Учитывая что кораблю уже под 40 лет наверно даже востанавливать не станут.




Коменты на инглише радуют.
Стебуться над постоянной ложью ордынцев.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 06:55

Дорога на изюм. По КАМАЗу прилетела бетонная плита

Водитель в шоке
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vitaliian
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