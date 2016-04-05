ЛАД написав:Можно Вас попросить не тащить сюда бред?
а не бред - ваши ссылки на насквозь продажного подонка Гордона с супругой и Ко ? [рукалицо]
О Гордоне я с Вами спорить не буду, потому что я даю ссылки на беседы Гордона с достаточно известными и авторитетными людьми, а не на слова Гордона. А те новости, которые я давал с его сайта пока что оказались правдивыми - все. Если какая-то неверна - покажите. А Вы кроме бреда малоизвестных комментаторов ничего не приносите.
Казав Баканов, що ФСБ готуючи втечу Медведчука робило інфовкиди про те, що він уже в Європі. Саме про те, що він уже там говорив Гордон. Заставляє задуматись....
vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.
А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)
«А я вам сейчас покажу, откуда на крейсер «Москва» готовилось нападение. Я вам карту принёс»;
«Пишут, что “Байрактар” повредил РЛС системы ПВО"Форт" крейсера “Москва”. Поста чего крейсер стал фактически беззащитен против ПКР типа "Нептун". И получил два ракетных удара в левый борт. В 1.05 14.04 подал сигнал СОС,в 2-05 лег на левый борт и затонул. 50 моряков спасли турки»;
меня там не было, возможности проверить написанное нет.
Чехія передала комплекс Dana. Вже на фронті,а то значить що скоро будуть нові фото,і відео з металобрухтом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 07:09, всього редагувалось 4 разів.