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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали)

Я зустрічаю на вулицях воєнпенсів з статусом УБД на 10 років молодших за detroytred. І їх ніхто не турбує. А є ще і таке:
Арестович: Втекла величезна кількість українських офіцерів та генералів https://war.segodnya.ua/ua/war/vtorzhen ... 14817.html
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