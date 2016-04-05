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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 кві, 2022 07:04
Starikan написав:
Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали)
Я зустрічаю на вулицях воєнпенсів з статусом УБД на 10 років молодших за detroytred. І їх ніхто не турбує. А є ще і таке:
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