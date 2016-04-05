beee написав:Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?
Не совсем так. Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.
подтверждаю
супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.
"…Зазвичай кількість таких вилетів з летовищ Білорусі, Криму та летовищ РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50-ти з них пов'язані зі спробою завдати ракетних чи бомбових ударів по об'єктах", - сказав він.
Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.
утонул, и xyй с ним: Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»: 01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются. 01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум). 01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт. 01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо. 02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.) 02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул. 510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?
Варто відзначити. що “Москва” – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 “Атлант”. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії.
Спущений на воду суднобудівним заводом імені 61 комунару у Миколаєві у 1979 році, увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР у 1983 році. При закладці крейсер носив ім’я «Слава», але після списання протичовнового крейсера-вертольотоносця «Москва» проекту 1123 «Кондор» у листопаді 1996 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.
первый Москва-был противолодочный вертолетоносец (мог нести 14 вертоленов Ка-25), таких кораблей было всего 2 (Москва и Ленинград), как нынешний Москва (Слава) были тоже построены в Николаеве
помню с какой помпой ракетный крейсер СЛАВА зашел в Неаполь в 1989г ошвартовался у причала где совсем недавно стоял авианосец Мидуей (Неаполь-Штаб-квартира 6 флота НАТО) https://flot.com/nowadays/concept/oppos ... tm?print=Y Местные газеты и телевидение широко освещали "дружественный визит", корабль поднял праздничные флаги расцвечивания, экипаж отпустили на берег и ,представьте себе, главная улица Неаполя (Via Foria) заполнилась матросами, думаю видел минимум человек 100-120. Матросы были первый раз в жизни заграницей(все громко разговаривали, были возбуждены) и спрашивали старшего группы (лейтенанта), что они могут купить на 5тысяч лир (это меньше 5долларов сша на тот момент, если не сильно ошибаюсь). я подошел ближе и решил объяснить им, что на такие деньги они могут купить 3-4 порции мороженного, или 2-3 бутылки колы (никаких видеомагнитофонов, может быть один, если сложить деньги всего экипажа), лейтенант подозрительно прищурился (приняв меня за как минимум за эммигранта), сказал , что им запрещено общение с иностранцами, я ответил, что я моряк ЧМП(3й помощник, судно уже 40 дней стоит на ремонте в Неаполе), лейтенант не поверил, потому что я был в городе один, а советские ходят "тройками", сказал что с января 1989 на нашем судне ходят в город по одному когда хотят(раньше записывались в увольнение за день до того) -матросы и офицер всего человек 10-12 явно испуганно напряглись... так как я уже хорошо знал центр города (выучил за месяц), предложил им помощь, но офицер (практически мой ровестник, 25-26лет) оказался и быстро увел свою группу (были слышны возгласы-"давайте спросим, где можно продать фотоаппараты СМЕНА и часы командирские(очень пользовались спросом в Неаполе)
⚡️Фракция «Слуга Народа» не поддержит принятие закона об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения
“Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны”, - написал Давид Арахамия.
По его словам, предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны.