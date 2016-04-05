Додано: Чет 14 кві, 2022 08:39

Варто відзначити. що “Москва” – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 “Атлант”. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії.Спущений на воду суднобудівним заводом імені 61 комунару у Миколаєві у 1979 році, увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР у 1983 році. При закладці крейсер носив ім’я «Слава», але після списання протичовнового крейсера-вертольотоносця «Москва» проекту 1123 «Кондор» у листопаді 1996 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.первый Москва-был противолодочный вертолетоносец (мог нести 14 вертоленов Ка-25), таких кораблей было всего 2 (Москва и Ленинград), как нынешний Москва (Слава) были тоже построены в Николаевепомню с кошвартовался у причала где совсем недавно стоял авианосец Мидуей (Неаполь-Штаб-квартира 6 флота НАТО)Местные газеты и телевидение широко освещали "дружественный визит", корабль поднял праздничные, экипаж отпустили на берег и ,представьте себе,главная улица Неаполя (Via Foria) заполнилась матросами, думаю видел минимум человек 100-120. Матросы были первый раз в жизни заграницей(все громко разговаривали, были возбуждены) и спрашивали старшего группы (лейтенанта), что они могут купить на 5тысяч лир (это меньше 5долларов сша на тот момент, если не сильно ошибаюсь).я подошел ближе и решил объяснить им, что на такие деньги они могут купить 3-4 порции мороженного, или 2-3 бутылки колы (никаких видеомагнитофонов, может быть один, если сложить деньги всего экипажа),лейтенант подозрительно прищурился (приняв меня за как минимум за эммигранта), сказал , что им запрещено общение с иностранцами, я ответил, что я моряк ЧМП(3й помощник, судно уже 40 дней стоит на ремонте в Неаполе), лейтенант не поверил, потому что я был в городе один, а советские ходят "тройками", сказал что с января 1989 на нашем судне ходят в город по одному когда хотят(раньше записывались в увольнение за день до того)-матросы и офицер всего человек 10-12 явно испуганно напряглись...так как я уже хорошо знал центр города (выучил за месяц), предложил им помощь, ноофицер (практически мой ровестник, 25-26лет) оказался и быстро увел свою группу (были слышны возгласы-"давайте спросим, где можно продать фотоаппараты СМЕНА и часы командирские(очень пользовались спросом в Неаполе)