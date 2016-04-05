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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 767768769770>
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали)

Я зустрічаю на вулицях воєнпенсів з статусом УБД на 10 років молодших за detroytred. І їх ніхто не турбує. А є ще і таке:
Арестович: Втекла величезна кількість українських офіцерів та генералів https://war.segodnya.ua/ua/war/vtorzhen ... 14817.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:51

  ЛАД написав:
  beee написав:Чтобы бомбить Киев самолётом нужно два маленьких таких пустячка: нужно чтобы он долетел и его не сбило ПВО и нужно пилотов-камикадзе, которых у 3.14раши есть?

Не совсем так.
Возможен ракетный обстрел с самолётов, не заходя в зону действия наших ПВО или даже с территории РФ или Беларуси.


подтверждаю


супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.

"…Зазвичай кількість таких вилетів з летовищ Білорусі, Криму та летовищ РФ на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50-ти з них пов'язані зі спробою завдати ракетних чи бомбових ударів по об'єктах", - сказав він.

Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:56

  kotyk222 написав:
  Damien написав:А по поводу крейсера Москва - пишут что наши, пишут что сдетонировал боекомплект. А если действительно сдетонировал, то восстановлению не подлежит. Если вообще не затопили.

Питання чому тепер? Чому не після слів "... іді на*уй"?. Коли прибули гарпуни, раптом вразили нептунами, так співпало? Чи просто треба якось збити шквал питань про Нептуни, вільхи, гром


с Гарпунами не всё ясно (западные журналисты пишут , что у Британии были Гарпуны 2х типов (корабельные, и авиационные), береговых не было

так какие Гарпуны нам поставили? (думаю, что вряд ли нам поставили ракеты, которые мы не можем использовать), и проскочила инфа, что береговые установки для пуска гарпунов могут дать США
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:57

утонул, и xyй с ним:
Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»:
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...

  Damien написав:Арестовича надо запретить, от него все устали.
Устали от бесконечного трындежа, от которого немало и вреда
Я вообще не пойму как он снова всплыл после 2017 года
https://glavred.info/ukraine/477252-ya- ... istom.html

тебя надо запретить порохоботное пeдриллo
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:59

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


https://dhmhtrios.livejournal.com/400340.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  kotyk222 написав:[quote="5422451:vitaliian"]В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


Бомбанули двумя ракетами.
Пишут что затопили свои или опрокинулся.
Учитывая что кораблю уже под 40 лет наверно даже востанавливать не станут.




Коменты на инглише радуют.
Стебуться над постоянной ложью ордынцев.[/quote]https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=719460569084169&id=100001715701680&_rdr
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:20

  edvardd написав:
  Damien написав:Арестовича надо запретить, от него все устали.
Устали от бесконечного трындежа, от которого немало и вреда
Я вообще не пойму как он снова всплыл после 2017 года
https://glavred.info/ukraine/477252-ya- ... istom.html

тебя надо запретить порохоботное пeдриллo

И эти люди рассказывают, что "порохоботы раскалывают общество" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:37

  prodigy написав:
  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:В результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт.

А звідки інфа? Є фото, відео? Не те щоб я Вам не довіряв, я просто хочу це бачити!!!)


https://dhmhtrios.livejournal.com/400340.html

ЖЖ з київсторівського мобільного нету не хоче відкриватись, бдять... Щодо берегових гарпунів - хтось в Європі їх мав, мелькала інфа, але достовірності хз якої. Те ж стосується і нептунів, невже їх від початку війни ще допилювали на коліні до вчора?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:39

ракетный крейсер Москва, он же крейсер СЛАВА

Варто відзначити. що “Москва” – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 “Атлант”. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Спущений на воду суднобудівним заводом імені 61 комунару у Миколаєві у 1979 році, увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР у 1983 році. При закладці крейсер носив ім’я «Слава», але після списання протичовнового крейсера-вертольотоносця «Москва» проекту 1123 «Кондор» у листопаді 1996 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.

первый Москва-был противолодочный вертолетоносец (мог нести 14 вертоленов Ка-25), таких кораблей было всего 2 (Москва и Ленинград), как нынешний Москва (Слава) были тоже построены в Николаеве

помню с какой помпой ракетный крейсер СЛАВА зашел в Неаполь в 1989г
ошвартовался у причала где совсем недавно стоял авианосец Мидуей (Неаполь-Штаб-квартира 6 флота НАТО)
https://flot.com/nowadays/concept/oppos ... tm?print=Y
Местные газеты и телевидение широко освещали "дружественный визит", корабль поднял праздничные флаги расцвечивания, экипаж отпустили на берег и ,представьте себе,
главная улица Неаполя (Via Foria) заполнилась матросами, думаю видел минимум человек 100-120. Матросы были первый раз в жизни заграницей(все громко разговаривали, были возбуждены) и спрашивали старшего группы (лейтенанта), что они могут купить на 5тысяч лир (это меньше 5долларов сша на тот момент, если не сильно ошибаюсь).
я подошел ближе и решил объяснить им, что на такие деньги они могут купить 3-4 порции мороженного, или 2-3 бутылки колы (никаких видеомагнитофонов, может быть один, если сложить деньги всего экипажа),
лейтенант подозрительно прищурился (приняв меня за как минимум за эммигранта), сказал , что им запрещено общение с иностранцами, я ответил, что я моряк ЧМП(3й помощник, судно уже 40 дней стоит на ремонте в Неаполе), лейтенант не поверил, потому что я был в городе один, а советские ходят "тройками", сказал что с января 1989 на нашем судне ходят в город по одному когда хотят(раньше записывались в увольнение за день до того)
-матросы и офицер всего человек 10-12 явно испуганно напряглись...
так как я уже хорошо знал центр города (выучил за месяц), предложил им помощь, но
офицер (практически мой ровестник, 25-26лет) оказался и быстро увел свою группу (были слышны возгласы-"давайте спросим, где можно продать фотоаппараты СМЕНА и часы командирские(очень пользовались спросом в Неаполе)
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Фракция «Слуга Народа» не поддержит принятие закона об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения

“Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны”, - написал Давид Арахамия.

По его словам, предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны.
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